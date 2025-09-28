Agua de Hermosillo explicó que debido a las recientes avenidas del Río Sonora ocasionadas por las lluvias, se ha incrementado el volumen de agua en la presa El Molinito, lo que generó una alta turbidez.

El organismo operador de agua de Hermosillo informó que hoy domingo más de 60 colonias podrían verse afectadas en el servicio de agua debido a que fue necesario detener temporalmente el funcionamiento de la planta potabilizadora que recibe agua de El Molinito.

¿Por qué razón?

Agua de Hermosillo explicó que debido a las recientes avenidas del Río Sonora ocasionadas por las lluvias, se ha incrementado el volumen de agua en la presa El Molinito, lo que generó una alta turbidez. Esta condición dificulta el proceso de potabilización.

El organismo dijo que se trata de arenas arrastradas que se revuelven con el agua que corre por el cauce, y por lo cual se decidió cerrar temporalmente la planta potabilizadora y en consecuencia, se dejaron de producir alrededor de 300 litros por segundo, volumen que abastece a la zona norte baja y al centro de la ciudad.

Colonias que podrían verse afectadas

El AguaH informó que las colonias que podrían verse afectadas por esta situación son: Jesús García, Los Rosales, Apolo, Francisco Villa, Ley 57, Luis Encinas, Isabeles, Las Aves, Ayuntamiento, San Javier, Condesa, Las Torres, Viñedos, Las Plazas, Álvaro Obregón, Sahuaro, Magisterial, 22 de Septiembre, Sonacer, San Isidro, Valle Dorado, Rancho Bonito, Nuevo Sahuaro, Mirasoles, Buena Vista, Haciendas del Sol, Plaza Grande, Nueva España, Internacional, Villa Fontana, Inalámbrica, San Jerónimo y San Bernardino.

Asimismo, se verán impactados sectores como: Mariachi, Cañada de los Negros, Centenario, Casa Blanca, Centro, Villa Satélite, Valle Verde, Las Granjas, Fuentes del Mezquital, Cerro de la Campana, Salido, Las Pilas, Las Quintas, Valle del Lago, Casa Grande, Los Lagos, Palmar del Sol, Los Arcos, San Juan, Santa Fe, Capistrano, Casa Bonita, La Manga, El Esplendor, Puerta Real, La Choya, Los Arroyos, Nueva Galicia, Pitic, Country Club, 5 de Mayo, Rinconada, Amapolas, San Luis, Bella Vista y El Ranchito, entre otros sectores cercanos.

¿Cuándo se restablecerá servicio?

Estiman que la situación podría prolongarse hasta por 48 horas, tiempo en el que se espera estabilizar la calidad del agua y reanudar la operación de la planta potabilizadora.

El Organismo Operador mantendrá informada a la ciudadanía sobre cualquier cambio o actualización que se presente en el servicio.

Finalmente, recordó a la ciudadanía la importancia de contar con sistema de almacenamiento como tinacos en los hogares, a fin de estar preparados ante situaciones extraordinarias como esta.