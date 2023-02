Arsenal se apodera de la cima en la Premiere League

Manchester City dejó ir la cima de la Premiere League tras empatar 1-1 con el Nottingham Forest. El Arsenal es el nuevo líder de la liga en Inglaterra.

Cambio de líder en la Premier League: sube de nuevo el Arsenal y baja un escalón el Manchester City, equipo que no pudo mantenerse en lo más alto tras empatar 1-1 con el Nottingham Forest.

Esta igualada en City Ground, más la victoria 4-2 de los Gunners ante el Aston Villa, dejan al Arsenal con 54 puntos, dos más que el equipo de Pep Guardiola. Además, el cuadro de Londres tiene un partido pendiente.

Bernardo Silva abrió el marcador 1-0 para el City ante el Nottingham Forest al minuto 41, reflejo de la superioridad que mantenía en el campo de juego.

El portero costarricense Keylor Navas tuvo una gran actuación con el Forest y fue clave para que su arco no volviera a caer ante el Manchester City, que tuvo 23 remates en 90 minutos.

Chris Wood salió de la banca para darle el empate al Nottingham Forest al minuto 84, gol que seguramente celebraron todos los aficionados del Arsenal.

Se hunde el Chelsea

El Chelsea sigue sin encontrar rumbo y luego de perder 1-0 con el Borussia Dortmund en la ida de los Octavos de Champions, ahora cayó, con el mismo marcador, ante el Southampton, último lugar de la clasificación.

James Ward-Prowse le dio tres puntos de oro a los Saints, aunque el equipo sigue en el sótano de la Premier.

Los Blues no ganan desde hace cinco partidos en Inglaterra y se ubican en la décima posición. También pierde el Wolverhampton El Wolverhampton no logró conseguir su tercer triunfo al hilo y terminó con una derrota en casa 1-0 con el Bournemouth, equipo que también lucha por no descender.

Raúl Jiménez entró al minuto 77.