Futbolistas "apoyan" en videos a Adán Augusto; Gio dos Santos se deslinda

Los exjuagdores Giovani dos Santos y Braulio Luna, así como el actual futbolista del América, Miguel Layún, aparecen en redes mandando un saludo y usando frases de la campaña presidencial de los allegados a Adán Augusto.

Con mensajes que se usan en la campaña a favor de Adán Augusto López, futbolistas mexicanos enviaron saludos al Secretario de Gobernación en la red social de Tiktok.

En un video que sale de la cuenta @almomento4t, los jugadores Giovani dos Santos, Miguel Layún y Braulio Luna se dirigen al político tabasqueño, como si lo conocieran y tuvieran una amistad con él.

"Secretario Adán ¿cómo está? Soy Giovani dos Santos y estoy 'Muy Agusto' con su amistad, le mando un fuerte abrazo" , dice en su intervención el ex jugador del Club América.

Sin decir su nombre, Layún también manda mensaje al Secretario.

"Amigo, Adán Augusto, te quiero mandar un fuerte abrazo, desearte todo lo mejor para este año, cuídate mucho y que vengan cosas muy fregonas" , dice Layún, que también ha sido jugador del América.

Ya retirado y ahora comentarista deportivo, Braulio Luna es el último en el video que circula en redes sociales.

"Adán Augusto, ¿cómo estás? , te mando un saludo".

"Siempre vamos a estar 'Augusto contigo', tu amigo Braulio Luna, que estés muy bien" , menciona el ex jugador del Necaxa y la Selección Nacional.

Niega dos Santos campaña

El futbolista Giovani Dos Santos negó que haya participado en una campaña de promoción a favor de Adán Augusto López, luego de haber grabado un video con saludos para el Secretario de Gobernación.

Aseguró que, por medio de un amigo cercano, le solicitaron hacer un "video personal", sin referirse a López Hernández.

En el video, el jugador pronuncia la expresión "Estoy muy Augusto con su amistad" , que es utilizada en la promoción del Secretario por sus grupos de apoyo para lograr la candidatura presidencial.

"Ha sido parte de mi carrera compartir amablemente este tipo de saludos, con mis seguidores y amigos que me lo solicitan" , sostuvo.

"Aprovecho este medio para deslindar mi imagen y cualquier mal uso que se le esté dando a este video que circula en redes, haciendo hincapié que no fue realizado como parte de alguna campaña o algún fin de apoyo político en particular" , afirmó el futbolista.

Agradece apoyo, pero pide que paren

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pidió a sus simpatizantes que paren los actos de promoción a su persona, a fin de posicionarlo en la carrera por la candidatura presidencial de Morena.

Hasta el momento, se ha deslindado de esa promoción y no ha quedado claro el origen del dinero con que se ha pagado tal promoción.



"En particular, aprovecho esta comunicación para exhortarles a que no se difundan mensajes o propaganda, que se haga uso de mi nombre, imagen o cargo público en redes sociales o cualquier medio de comunicación o difusión, dado que actualmente no nos encontramos en los tiempos señalados por la norma para ello.

"De nueva cuenta, agradezco y valoro la libertad con que las personas ejercen sus derechos político-electorales, pero también es necesario conminar a la ciudadanía en general a que esos derechos se ejerzan en los espacios y tiempos que señalan las normas", expuso el secretario en un pronunciamiento.