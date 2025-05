De acuerdo con la empresa, el regreso de la marca HBO a HBO Max impulsará aún más el servicio y amplificará lo que los suscriptores pueden esperar de la oferta.

La compañía Warner Bros Discovery anunció durante una presentación en Nueva York de su nueva programación, que su principal plataforma de streaming Max volverá a llamarse HBO Max a partir de este próximo verano.

Hace dos años la plataforma cambió de llamarse HBO Max a Max, luego de la unión de Warner Bros y Discovery. Esta es la cuarta ocasión en una década que la plataforma cambia de nombre: HBO Go (2008), HBO Now (2015), HBO Max (2020), Max (2023), nombre que al parecer no logró calar entre el público, y este año regresa a llamarse HBO Max.

De acuerdo con la empresa, el regreso de la marca HBO a HBO Max impulsará aún más el servicio y amplificará lo que los suscriptores pueden esperar de la oferta.

Es broma, pero si quieres no es broma. En serio, no es broma. pic.twitter.com/gXpZDheO6G — Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) May 14, 2025

Crecimiento

La compañía aseguró además durante su presentación de la nueva programación para el 2026 que el negocio de streaming tiene "un impulso increíble" , dando un giro a su rentabilidad en casi 3 mil millones de dólares en solo dos años y escalando globalmente con 22 millones de suscriptores más durante el año pasado, que esperan se eleve a más de 150 millones para fines de 2026.

Ese crecimiento lo atribuyen sus ejecutivos al "trabajo duro" , inversión y reenfoque de la estrategia en la programación "que funciona mejor como HBO" , recientes películas taquilleras, docuseries y ciertas series de telerrealidad.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros Discovery, destacó que el crecimiento que esta empresa ha tenido en su servicio de transmisión global "se basa en la calidad de nuestra programación. Hoy traemos de vuelta HBO, la marca que representa la más alta calidad en medios, para acelerar aún más ese crecimiento en los próximos años" .

En los últimos años, en las llamadas guerras del streaming, Netflix ha tomado una gran ventaja sobre las marcas de entretenimiento de la vieja guardia, atrayendo aproximadamente el 8 por ciento de todo el tiempo televisivo en marzo, según una encuesta de Nielsen, de acuerdo con el New York Times.

Indica además que según Nielsen, Warner Bros Discovery obtuvo el 1.5 por ciento un poco más que Peacock, pero por debajo de los servicios de transmisión de Disney, Amazon Prime Video, Paramount, Roku y Tubi.