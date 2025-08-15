El estratega argentino terminó su ciclo con La Franja tras caer 2-0 frente a San Luis en el Estadio Cuauhtémoc y previo a su compromiso de cuartos de final en Leagues Cup.

El ciclo de Pablo Guede al frente del Club Puebla llegó a su fin este viernes, después de la derrota 2-0 frente al Atlético de San Luis en el Estadio Cuauhtémoc, correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2025.

El estratega argentino confirmó su salida en conferencia de prensa tras el encuentro.

"Se terminó mi etapa en el Puebla, la verdad que estoy súper agradecido con Gabriel (Saucedo), por todo lo que me apoyó. A todos los empleados del club, me voy con un montón de amigos, que me hicieron el día a día muy fácil. Le quiero agradecer a los jugadores que lo dejaron todo hasta el último momento" , expresó Guede.

La decisión se tomó en común acuerdo con la directiva encabezada por Gabriel Saucedo, Director General de La Franja, luego de sostener una charla al término del partido. Posteriormente, el entrenador comunicó a sus jugadores el final de su gestión.

Guede estuvo al frente del Puebla durante dos torneos —Clausura y Apertura 2025—, con un balance de 21 partidos dirigidos, tres victorias, tres empates y 15 derrotas.

El encuentro frente a San Luis estuvo marcado por un doblete del delantero João Pedro, incluyendo un penal derivado de una falta del arquero Jesús Iván Rodríguez, quien fue sustituido en el segundo tiempo.

Después de otro error de la Araña Rodríguez, Guede se vuelve loco y saca de cambio al portero del Puebla.



Lo que debió ser el medio tiempo en el vestidor, pobre de nuestro Puebla. pic.twitter.com/lwW4R0j6Iu — Rafa Romero (@rafuunka) August 16, 2025

¡ALV!



Pablo Guede cambia a Ivan Rodríguez por Julio González, un cambio que se debe a la acción que realizó La Araña.



Incluso en el sonido local cuando mencionaron a Iván, la gente le mentó la madre. pic.twitter.com/x5txcDTsw0 — Manolo Rodríguez (@manuelistiko) August 16, 2025

Con este resultado, Puebla se mantiene en la parte baja de la tabla y ya piensa en su próximo reto: el viaje a Estados Unidos para disputar los Cuartos de Final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders.

Posteriormente se confirmó que Martín 'La Rata' Bravo será el entrenador interino del Puebla, quien venía siendo director técnico de la categoría sub-21 de la Franja.

El argentino se convirtió en el segundo técnico en dejar su cargo en el Apertura 2025, después de la renuncia de Gonzalo Pineda al Atlas la semana pasada.