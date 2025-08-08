La Fase de Grupos dejó un claro dominio de la MLS con más victorias y goleadas, pero el formato garantiza presencia mexicana en la Fase Final.

La Leagues Cup 2025 completó su Fase de Grupos con un balance que deja claro el dominio futbolístico de la MLS, pero también con una Fase Final que, gracias al formato del torneo, tendrá paridad en representación: cuatro equipos de la Liga MX y cuatro de la liga estadounidense.

En total, se disputaron 54 partidos entre clubes de ambas ligas. La Major League Soccer terminó con 23 victorias frente a 15 de la Liga MX, además de 16 empates, que se definieron en penales. En ese rubro, los mexicanos fueron superiores al ganar 11 de esas 16 tandas.

Te puede interesar Leagues Cup ya no interrumpirá la Liga MX a partir de 2025

El saldo goleador también fue favorable a la MLS, que marcó 104 goles por 78 de la Liga MX. Entre las goleadas más recordadas quedará el 7-0 de Seattle Sounders a Cruz Azul, así como el 5-1 de Orlando City a Necaxa y el 4-0 del LA Galaxy a Santos. La Liga MX solo firmó tres goleadas, destacando el 4-1 de Tigres sobre Houston Dynamo y el 0-3 de Puebla ante New York City.

Clasificados y cruces de Cuartos de Final

El formato de este año estableció dos tablas independientes, una para cada liga, con el objetivo de asegurar que cuatro equipos de cada país lleguen a Cuartos de Final. Así, aunque clubes de la MLS como Portland Timbers o Columbus Crew quedaron fuera con 7 puntos —más que algunos clasificados mexicanos—, el reparto quedó asegurado.

Los emparejamientos quedaron definidos así:

Toluca ( Liga MX #1) vs Orlando City ( MLS #4)

#1) vs Orlando City ( #4) Pachuca ( Liga MX #2) vs LA Galaxy ( MLS #3)

#2) vs LA Galaxy ( #3) Tigres ( Liga MX #3) vs Inter Miami ( MLS #2)

#3) vs Inter Miami ( #2) Puebla (Liga MX #4) vs Seattle Sounders (MLS #1)

Los Cuartos de Final se jugarán entre semana para no interferir con las ligas locales:

Martes 19 de agosto: Toluca vs Orlando y Pachuca vs LA Galaxy

Miércoles 20 de agosto: Tigres vs Inter Miami y Puebla vs Seattle

Todos los partidos de la Leagues Cup 2025 podrán seguirse en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

Te puede interesar Cruz Azul es humillado 7-0 por Seattle; su peor derrota internacional

Despedidas amargas para la Liga MX

Varios equipos mexicanos quedaron eliminados con actuaciones para el olvido. Cruz Azul sufrió la peor derrota de su historia internacional con el 7-0 ante Seattle. América, reciente tricampeón en México, no ganó un solo partido. Rayados, con una de las plantillas más caras de la región, terminó con apenas dos puntos. Chivas, Pumas, Atlas, León, Querétaro y Necaxa también se despidieron en la primera fase.

Only BIG games en los cuartos de final de #LeaguesCup2025



Nos vamos a divertir ?? pic.twitter.com/T5Z0oabauk — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 8, 2025

CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS