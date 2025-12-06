México ya tiene fechas y sedes para sus primeros juegos del Mundial 2026
El Tri abrirá el Mundial en el Estadio Azteca frente a Sudáfrica; FIFA revela el calendario completo de partidos en México.
A solo un día del sorteo, la FIFA confirmó los horarios y sedes de los partidos del Mundial 2026, entre ellos los tres compromisos de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos. México debutará el jueves 11 de junio a las 13:00 horas, en el Estadio Ciudad de México, frente a Sudáfrica, duelo que marcará la inauguración oficial del torneo.
La capital mexicana tendrá el honor de recibir el primer partido del Mundial. Sudáfrica volverá a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia y lo hará justamente contra el Tricolor, como ocurrió en 2010. Pese a no contar con figuras de renombre, es considerado uno de los rivales más accesibles del sector.
Segundo duelo: México viaja a Guadalajara
El jueves 18 de junio, a las 19:00 horas, la Selección se presentará en el Estadio Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur , un rival con estrellas consolidadas como Son Heung-min, Kim Min-jae y Lee Kang-in. Será un encuentro clave para definir el rumbo del Grupo A.
Guadalajara albergará cinco partidos mundialistas, entre ellos posibles juegos de Portugal o Colombia. Entre los duelos confirmados destacan España vs. Uruguay y Colombia vs. el ganador del Playoff Intercontinental 1.
Tercer juego: Regreso a la CDMX
El Tricolor regresará a la capital para su tercer encuentro el 24 de junio a las 19:00 horas, nuevamente en el Estadio Ciudad de México. Ahí se medirá al ganador del Repechaje 4 de la UEFA, que podría ser Dinamarca, Irlanda, Macedonia o República Checa.
Ese mismo día, pero en Monterrey, se cerrará oficialmente el Grupo A con el duelo entre Sudáfrica y Corea del Sur.
Calendario de partidos del Mundial 2026 en México
Partidos del Tri
- México vs. Sudáfrica — 11 de junio | 13:00 h | Estadio Ciudad de México
- México vs. Corea del Sur — 18 de junio | 19:00 h | Estadio Guadalajara
- Repechaje 4 UEFA vs. México — 24 de junio | 19:00 h | Estadio Ciudad de México
Ciudad de México
- 11 de junio - México vs. Sudáfrica — 13:00 h (inaugural)
- 17 de junio - Colombia vs. Uzbekistán — 20:00 h
- 24 de junio - México vs. Ganador Playoff D UEFA — 19:00 h
Guadalajara
- 11 de junio - Corea del Sur vs. Ganador Playoff D UEFA — 20:00 h
- 18 de junio - México vs. Corea del Sur — 19:00 h
- 23 de junio - Colombia vs. Ganador Playoff Intercontinental 1 — 20:00 h
- 26 de junio - España vs. Uruguay — 18:00 h
Monterrey
- 14 de junio - Ganador Playoff B UEFA vs. Túnez — 20:00 h
- 20 de junio - Japón vs. Túnez — 20:00 h
- 24 de junio - Sudáfrica vs. Corea del Sur — 19:00 h