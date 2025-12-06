El Tri abrirá el Mundial en el Estadio Azteca frente a Sudáfrica; FIFA revela el calendario completo de partidos en México.

A solo un día del sorteo, la FIFA confirmó los horarios y sedes de los partidos del Mundial 2026, entre ellos los tres compromisos de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos. México debutará el jueves 11 de junio a las 13:00 horas, en el Estadio Ciudad de México, frente a Sudáfrica, duelo que marcará la inauguración oficial del torneo.

La capital mexicana tendrá el honor de recibir el primer partido del Mundial. Sudáfrica volverá a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia y lo hará justamente contra el Tricolor, como ocurrió en 2010. Pese a no contar con figuras de renombre, es considerado uno de los rivales más accesibles del sector.

Segundo duelo: México viaja a Guadalajara

El jueves 18 de junio, a las 19:00 horas, la Selección se presentará en el Estadio Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur , un rival con estrellas consolidadas como Son Heung-min, Kim Min-jae y Lee Kang-in. Será un encuentro clave para definir el rumbo del Grupo A.

Guadalajara albergará cinco partidos mundialistas, entre ellos posibles juegos de Portugal o Colombia. Entre los duelos confirmados destacan España vs. Uruguay y Colombia vs. el ganador del Playoff Intercontinental 1. Tercer juego: Regreso a la CDMX El Tricolor regresará a la capital para su tercer encuentro el 24 de junio a las 19:00 horas, nuevamente en el Estadio Ciudad de México. Ahí se medirá al ganador del Repechaje 4 de la UEFA, que podría ser Dinamarca, Irlanda, Macedonia o República Checa.