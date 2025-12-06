Claudia Sheinbaum participó en el sorteo del Mundial 2026 y extrajo la esfera que colocó a México en el Grupo A. El acto, realizado en Washington D.C., reunió también al presidente de EU, Donald Trump, y al primer ministro canadiense, Mark Carney.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo participó en la ceremonia del sorteo de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cumpliendo con el rol protocolario que le corresponde como jefa de Estado de uno de los países anfitriones. La presencia de la mandataria en Washington D.C. se centró en definir la ubicación de la Selección Mexicana en el torneo.

Sheinbaum Pardo fue la encargada de extraer la esfera que instaló al combinado nacional en el Grupo A. El evento se desarrolló en el John F. Kennedy Center y contó con la presencia de los líderes de las tres naciones sede.

“Estamos orgullosos, orgullosas, de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico, y millones visitarán nuestra nación. Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador, y algo especial: Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales” , destacó en el evento donde se unió en el estrado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Los tres líderes realizaron el acto simbólico de extraer las esferas que posicionaron a sus respectivas selecciones en la fase de grupos del Mundial.

Rol protocolario

La participación de la presidenta en el sorteo fue un acto breve, pero de alta relevancia diplomática. Su presencia en la tarima confirmó la posición de México en el Grupo A, garantizando que el equipo jugará sus partidos inaugurales en las sedes nacionales.

La acción de Sheinbaum se replicó con sus homólogos. Donald Trump escogió la esfera que ubicó a Estados Unidos en el Grupo D, mientras que Mark Carney hizo lo propio para instalar a Canadá en el Grupo B. La dinámica en el escenario proyectó una imagen de coordinación y unidad trilateral.

Este evento protocolario sirvió para reforzar la alianza de América del Norte. La presencia conjunta de los líderes refrenda el compromiso comercial y de cooperación entre las tres naciones que co-organizarán el torneo.

Sede histórica

La Selección Mexicana ostenta la distinción de ser la única nación que albergará la Copa del Mundo por tercera ocasión en la historia de la FIFA. El acto del sorteo marca el inicio de la cuenta regresiva para el torneo de 2026, el primero con 48 equipos participantes.

En preparación para este evento internacional, la presidenta Sheinbaum anunció que en México se realizará el Mundial Social 2026, un programa paralelo al torneo que contempla 177 Fiestas México 2026, más de 5 mil actividades y rutas temáticas, así como la búsqueda de tres Récords Guinness.

También se impulsarán acciones del programa Nuestra grandeza cultural, la organización de 74 mundialitos y copas en distintas categorías, además de mil 483 actividades de “Vive saludable, juega feliz”. El plan incluye un mundialito de robótica, la recuperación de 4 mil 208 canchas y espacios públicos, y la creación de 10 mil 631 murales de arte urbano en el país.

El breve viaje de la presidenta a Washington forma parte de una agenda diplomática y logística más amplia, que incluyó un encuentro con la comunidad mexicana en la capital estadounidense. La expectativa ahora se concentra en la definición de los rivales que acompañarán a México en el Grupo A, una tarea que la FIFA llevará a cabo en los siguientes segmentos del sorteo.