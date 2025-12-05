Mundial 2026: Así quedaron todos los grupos de la Copa del Mundo

viernes 05 dic. 2025 - 12:39 p. m.

La lista completa de los Grupos para la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026 se conformó de la siguiente manera, a la espera de los ganadores de los repechajes intercontinentales.

México ya conoce su panorama rumbo a la Copa del Mundo 2026, esa que inaugurará el próximo 11 de junio ante la Selección de Sudáfrica, en el que llevará por nombre Estadio Ciudad de México. El Grupo A lo completan Corea del Sur y Ganador del Playoff 4 UEFA (Dinamarca, Irlanda, Chequia y Macedonia del Norte).

Por primera vez en la historia el Mundial estará conformado por 48 selecciones, 12 grupos y una fase final que iniciará desde la ronda de los dieciseisavos de final. Además de los dos mejores de cada sector, clasificarán los mejores ocho terceros lugares.

A continuación, podrás repasar cómo quedaron todos los Grupos para la próxima Copa del Mundo, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Los Grupos del Mundial 2026
Grupo A
México
Sudáfrica
Corea del Sur
Ganador del Playoff D UEFA (Dinamarca, Irlanda, Chequia y Macedonia del Norte)

Grupo B
Canadá
Catar
Suiza
Ganador Playoff A UEFA

Grupo C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia

Grupo D
Estados Unidos
Paraguay
Australia
Playoff UEFA C

Grupo E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador

Grupo F
Países Bajos
Japón
Suiza
Playoff UEFA B

Grupo G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda

Grupo H
España
Cabo Verde
Arabia Saudita
Uruguay

Grupo I
Francia
Senegal
Noruega
Ganador Playoff 2

Grupo J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania

Grupo K
Portugal
Ganador Playoff 1
Uzbekistán
Colombia

Grupo L
Inglaterra
Colombia
Ghana
Panamá.

