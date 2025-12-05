La lista completa de los Grupos para la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026 se conformó de la siguiente manera, a la espera de los ganadores de los repechajes intercontinentales.

México ya conoce su panorama rumbo a la Copa del Mundo 2026, esa que inaugurará el próximo 11 de junio ante la Selección de Sudáfrica, en el que llevará por nombre Estadio Ciudad de México. El Grupo A lo completan Corea del Sur y Ganador del Playoff 4 UEFA (Dinamarca, Irlanda, Chequia y Macedonia del Norte).

Por primera vez en la historia el Mundial estará conformado por 48 selecciones, 12 grupos y una fase final que iniciará desde la ronda de los dieciseisavos de final. Además de los dos mejores de cada sector, clasificarán los mejores ocho terceros lugares.

A continuación, podrás repasar cómo quedaron todos los Grupos para la próxima Copa del Mundo, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.



Los Grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Ganador del Playoff D UEFA (Dinamarca, Irlanda, Chequia y Macedonia del Norte)



Grupo B

Canadá

Catar

Suiza

Ganador Playoff A UEFA



Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia



Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Playoff UEFA C



Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador



Grupo F

Países Bajos

Japón

Suiza

Playoff UEFA B



Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda



Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay



Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

Ganador Playoff 2



Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania



Grupo K

Portugal

Ganador Playoff 1

Uzbekistán

Colombia



Grupo L

Inglaterra

Colombia

Ghana

Panamá.