Mundial 2026: Así quedaron todos los grupos de la Copa del Mundo
La lista completa de los Grupos para la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026 se conformó de la siguiente manera, a la espera de los ganadores de los repechajes intercontinentales.
México ya conoce su panorama rumbo a la Copa del Mundo 2026, esa que inaugurará el próximo 11 de junio ante la Selección de Sudáfrica, en el que llevará por nombre Estadio Ciudad de México. El Grupo A lo completan Corea del Sur y Ganador del Playoff 4 UEFA (Dinamarca, Irlanda, Chequia y Macedonia del Norte).
Por primera vez en la historia el Mundial estará conformado por 48 selecciones, 12 grupos y una fase final que iniciará desde la ronda de los dieciseisavos de final. Además de los dos mejores de cada sector, clasificarán los mejores ocho terceros lugares.
A continuación, podrás repasar cómo quedaron todos los Grupos para la próxima Copa del Mundo, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.
Los Grupos del Mundial 2026
Grupo A
México
Sudáfrica
Corea del Sur
Ganador del Playoff D UEFA (Dinamarca, Irlanda, Chequia y Macedonia del Norte)
Grupo B
Canadá
Catar
Suiza
Ganador Playoff A UEFA
Grupo C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia
Grupo D
Estados Unidos
Paraguay
Australia
Playoff UEFA C
Grupo E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador
Grupo F
Países Bajos
Japón
Suiza
Playoff UEFA B
Grupo G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda
Grupo H
España
Cabo Verde
Arabia Saudita
Uruguay
Grupo I
Francia
Senegal
Noruega
Ganador Playoff 2
Grupo J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania
Grupo K
Portugal
Ganador Playoff 1
Uzbekistán
Colombia
Grupo L
Inglaterra
Colombia
Ghana
Panamá.