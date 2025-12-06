Hermosillo tomó la ventaja dos veces, pero Charros empató en la octava y lo resolvió en extrainnings.

Julián Ornelas se convirtió en la figura del encuentro al producir la carrera decisiva en la undécima entrada, con la que los Charros de Jalisco vencieron 3-2 a los Naranjeros de Hermosillo en el primer juego de la serie disputado en el Estadio Fernando Valenzuela.

Omar Cruz abrió por segunda ocasión en la temporada y mantuvo el buen ritmo que ha mostrado recientemente. El zurdo trabajó cinco entradas de cinco hits y una carrera, con lo que sostuvo a su equipo en la pelea, aunque salió sin decisión.

La victoria correspondió al relevista Tomohiro Anraku (2-1), quien lanzó 2.1 entradas en blanco. Sean Reid-Foley (0-1) cargó con la derrota al permitir la carrera de la diferencia en extrainnings, mientras que Gerardo Reyes aseguró el salvamento.

Quinta derrota consecutiva

Hermosillo abrió el marcador desde el primer episodio. José Cardona negoció pasaporte, avanzó con el toque de sacrificio de Jasson Atondo y llegó al plato con un sencillo de Harold Ramírez al derecho, acción en la que el dominicano tomó la intermedia por error defensivo.

Los Naranjeros llenaron las bases poco después, pero un batazo directo a la inicial y un ponche frenaron el ataque.

Jalisco empató en la tercera entrada. Bligh Madris inició el avance ofensivo, llegó a tercera con un doble de Jared Serna y anotó con un rodado de Julián Ornelas hacia la inicial para el 1-1.

Hermosillo recuperó la ventaja en el quinto inning. Con corredores en los senderos, Jasson Atondo elevó al jardín izquierdo para producir en sacrificio la carrera de Andrés Sosa, que colocó el 2-1. La ofensiva naranja volvió a llenar las bases, pero se quedó sin poder ampliar el margen.

En la octava, Chase Jessee enfrentó complicaciones desde el inicio. Golpeó a Michael Wielansky y luego lanzó un wild pitch que lo colocó en posición de anotar. Tras el out de Serna, Ornelas volvió a responder con una línea al jardín que produjo el empate 2-2.

El juego llegó a extrainnings y, en la undécima, los Charros tomaron la delantera definitiva. Julián Ornelas conectó un rodado al jardín central que permitió que Jared Serna cruzara el plato para el 3-2 final.