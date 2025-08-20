José Juan Macías aseguró sentirse en su mejor forma física y pidió a la afición “cero expectativas” en su nueva etapa con los universitarios.

José Juan Macías volvió a sonreír en el futbol. Este miércoles 20 de agosto, el delantero de 25 años fue presentado oficialmente como refuerzo de Pumas UNAM, en lo que él mismo calificó como "la última oportunidad" de su carrera tras un recorrido marcado por lesiones y largos periodos fuera de las canchas.

Durante la conferencia, el exjugador de Chivas, León, Getafe y Santos Laguna confesó que no pudo contener las lágrimas al recibir la llamada que confirmaba su fichaje con el club universitario.

"La realidad es que lloré, nadie se la imaginaba. Después de Santos y Europa, tener una pretemporada y llegar a un grande es el mejor escenario. Estoy ilusionado y con mucha fe" , expresó.

¡Bienvenido, JJ Macías!

Un delantero técnico y de gran calidad, que llega para rugir con la garra y la pasión del azul y oro.



¡CU será tu casa! ?? #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/WzfN3GPFNR — PUMAS (@PumasMX) August 20, 2025

Un nuevo comienzo

Macías aseguró sentirse en su mejor momento físico después de pasar por distintas operaciones y rehabilitaciones. Aun así, pidió paciencia a la afición: "Esperen cero expectativas de mí, empiezo de cero. Es la oportunidad de mi vida, estoy agradecido y feliz, llego a un grande" .

El atacante portará el número 11, mismo que alguna vez utilizó Hugo Sánchez, y afirmó que se entregará por completo en esta nueva etapa: "Me voy a tirar de cabeza para lo que haga falta, es mi don. Si amas tanto algo y te lo quitan, es difícil. Hoy estoy fortalecido mentalmente y con muchas ganas de jugar" .

Pumas es la oportunidad de oro para JJ Macías



El delantero mexicano fue presentado de manera oficial con el conjunto auriazul, al igual que Alan Medina pic.twitter.com/XjqNiYrveV — Futbol Picante (@futpicante) August 20, 2025

Revancha universitaria

Después de estar cerca del retiro y de una breve prueba con el Real Valladolid, Macías encontró en Pumas la posibilidad de reinventarse. Reconoció que este reto lo asume con la seriedad que merece: "Yo también diría que es mi última oportunidad para regresar. Vengo con mi mejor actitud, alegría, intensidad. Los goles se los dejamos a Diosito, que caigan solos" .

Miguel Mejía Barón, vicepresidente de los universitarios, le dedicó unas palabras en su presentación: "Espero que seas feliz aquí" .

JJ Macías, a prueba en Valladolid.https://t.co/PVm1eXH8fY — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) July 23, 2025

