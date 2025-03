José Juan Macías fue invitado a ESPN y habló por primera vez en TV tras haber quedado sin equipo luego de que Santos Laguna le rescindió el contrato tras una nueva lesión.

José Juan Macías rompió el silencio sobre los rumores de su retiro tras su salida de Santos Laguna y aseguró que, aunque se tomará una pausa, no ha considerado dejar el futbol profesional.

En entrevista con el programa Generación F de ESPN, el delantero aclaró su situación y habló sobre los desafíos que ha enfrentado en los últimos años debido a sus constantes lesiones.

"Tengo tres años donde no he podido jugar seguido, con tres operaciones de rodilla y múltiples desgarres. Desgasta demasiado ir con expectativas a un club sabiendo que eres bueno y no poder responder, eso raspa relaciones, uno se la pasa en la camilla y eso te mata" , comentó.

¿J.J. Macías se va a retirar del futbol?



"Tengo 3 años donde no he podido jugar seguido, con 3 operaciones de rodilla"



Así lo confesó a Generación F pic.twitter.com/LBtA4dzjsg — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 20, 2025

Un descanso antes de su regreso

Macías confirmó que su intención es tomarse un tiempo fuera de las canchas para enfocarse en su recuperación física y mental, con la posibilidad de regresar en el futuro.

"Isco (Alarcón) se tomó un año. No sé si en verano o enero (regrese al futbol). Vengo a Los Ángeles a ver el tema de mis lesiones. Espero me sigan invitando a ESPN. Me voy a preparar con mi preparador físico y estoy con un psicólogo que me está ayudando" , explicó.

Cuando el conductor Álvaro Morales le preguntó directamente si a sus 25 años iba a retirarse, el delantero fue enfático: "No, Álvaro. No, no, venimos a eso, necesito ahorita un time out y vamos a ver lo que me espera" .

Te puede interesar 'JJ' Macías diría adiós al futbol a los 25 años; deja Santos Laguna

Crítica a la formación en Chivas

En la misma entrevista, Macías habló sobre el presente de Chivas y el desarrollo de jóvenes futbolistas en el club, señalando que hay una falta de enfoque en la formación de jugadores con mentalidad ganadora.

"La generación de jugadores y los profesores de Fuerzas Básicas quieren ganar y no formar. Eso es lo principal. El tema de la ciudad no es, yo he vivido ahí toda mi vida y a veces me aburro. Es tema de los jugadores, necesitamos mentalidad" , mencionó.

Por ahora, Macías se enfocará en su recuperación y preparación personal antes de definir cuál será su próximo paso en el futbol profesional.