El futbolista Emiliano Gómez, del Club Puebla, fue dado de alta luego de sufrir una conmoción cerebral y convulsionarse en el partido del domingo 2 de marzo ante Querétaro, tras un fuerte choque de cabezas con José Canale.

Gómez se desvaneció en el campo y comenzó a convulsionarse, lo que generó momentos de tensión en el estadio mientras sus compañeros y rivales reaccionaban con preocupación. Tras ser atendido de inmediato por el cuerpo médico, fue trasladado a un hospital cercano para estudios y observación.

Oraciones para Emiliano Gomez Jugador del Puebla…

El Club Puebla informó en un comunicado que el delantero uruguayo evolucionó favorablemente y que los resultados de las pruebas fueron positivos, por lo que recibió el alta médica y regresará a Puebla para continuar con su recuperación.

"En los próximos días continuará su proceso con el área médica del club, para dar inicio al protocolo de regreso a la competencia post conmoción" , detalló el equipo, agradeciendo las muestras de apoyo de la afición y seguidores de Querétaro.

A través de sus redes sociales, Gómez envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores: "Agradecerles a todos aquellos que me hicieron llegar su mensaje, comentarles que ya se me realizó estudios y salió todo bien. En unas horas ya me dan el alta y podré irme a casa" , publicó junto a una fotografía en la que aparece sonriente.

El incidente generó gran impacto en el fútbol mexicano, ya que las imágenes del momento se viralizaron rápidamente. La Liga MX aplicó el protocolo establecido para conmociones cerebrales y se espera que Gómez se reincorpore al equipo cuando reciba el alta médica deportiva.

Esta es la historia que acaba de subir Emiliano Gómez a su IG con el golpazo en la sien, pero afortunadamente dice que en las próximas horas lo darán de alta



"Se me realizó estudios y ya salió todo bien"