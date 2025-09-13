El delantero mexicano no piensa en el retiro y estaría en conversaciones con un club de la EFL Championship.

Este viernes 12 de septiembre surgió un nuevo rumor en torno al futuro de Javier 'Chicharito' Hernández, quien estaría viviendo sus últimos meses como jugador de Chivas y podría volver al futbol inglés, específicamente a la EFL Championship, la segunda división de aquel país.

De acuerdo con reportes de TUDN, el delantero mexicano no contempla el retiro inmediato, sino que busca regresar a Europa para una nueva etapa en Inglaterra, donde vivió los momentos más exitosos de su carrera con el Manchester United y el West Ham.

Hernández regresó al futbol mexicano en el Clausura 2024, pero desde entonces no ha logrado consolidarse en el cuadro rojiblanco debido a lesiones, bajo rendimiento y polémicas extracancha. En el actual torneo Apertura 2025, apenas suma 20 minutos en ocho jornadas disputadas.

Te puede interesar Rayados de Monterrey cerca de fichar al francés Anthony Martial

El posible adiós de 'Chicharito' de Chivas coincide con la víspera del Clásico Nacional, que se disputará este sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes frente al América. Para muchos, este duelo podría significar su último enfrentamiento ante las Águilas con la camiseta rojiblanca.

Mientras tanto, Chivas atraviesa un complicado momento deportivo al ubicarse en los últimos lugares de la tabla con apenas cuatro puntos. A la espera de una definición sobre su futuro, Hernández podría estar viviendo el cierre de su etapa en el futbol mexicano antes de emprender un regreso al balompié europeo.

CHICHARITO



¡Se le acaban los días en Chivas!



Mañana Chicharito podría jugar su último Clásico contra América.



Por ahora, no piensa en el retiro y sueña con volver a Inglaterra!!!



¿Cuál será su futuro?…aquí te cuento



?? https://t.co/OQ9nLgJxrO — Gibrán Araige (@GibranAraige) September 12, 2025