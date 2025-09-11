El delantero francés Anthony Martial estaría a punto de convertirse en refuerzo de Rayados de Monterrey tras quedar libre del AEK Atenas.

A unos días de que el mercado de transferencias cierre, Rayados de Monterrey estaría por concretar la llegada del delantero francés Anthony Martial, lo que representaría uno de los fichajes bomba del Apertura 2025.

De acuerdo con el periodista César Merlo, Pumas fue el primer club en mostrar interés en el atacante para acompañar a Aaron Ramsey tras la salida de Rogelio Funes Mori. Sin embargo, el alto sueldo del futbolista complicó la negociación. Fue entonces cuando Monterrey se sumó a la puja y estaría por cerrar su incorporación.

No está fácil, pero Pumas negocia por Anthony Martial y Chicho Arango. Los detalles, en mi canal. ??https://t.co/3bwDFqPe5s pic.twitter.com/gddGAWJFPY — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 11, 2025

Un fichaje complicado por el salario

Martial, de 29 años, debutó profesionalmente en el AS Mónaco y en 2015 se convirtió en el adolescente más caro de la historia al fichar por el Manchester United. Con los “Red Devils” jugó casi una década, sumando más de 300 partidos, además de títulos como la FA Cup, la Copa de la Liga y la Europa League.

En 2015 recibió el Golden Boy, premio al mejor jugador joven de Europa. También ha sido convocado por la selección francesa en torneos como la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA.

En 2022 tuvo un paso por el Sevilla FC y en los últimos años militó en el AEK Atenas bajo las órdenes de Matías Almeyda.

Opciones en el ataque universitario

El fichaje se daría como una compra total del jugador, con el pago de los honorarios solicitados. De concretarse, Martial se sumaría a la lista de futbolistas franceses en la Liga MX, como lo hicieron en su momento André-Pierre Gignac y Florian Thauvin con Tigres.

Aunque el club no lo ha confirmado oficialmente, se espera que en las próximas horas se anuncie su llegada como refuerzo estelar para reforzar la delantera y apuntalar el objetivo de Monterrey: volver a disputar la final del fútbol mexicano.

