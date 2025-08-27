Nueva era de Cimarrones: así lucen los uniformes para temporada 2025-2026
La noche de este miércoles se presentó el nuevo uniforme de Cimarrones de Sonora bajo la marca Sporelli para la temporada 2025-2026.
Cimarrones de Sonora presentó su nueva indumentaria para la temporada 2025 de sus divisiones de Liga Premier y TDP, ahora bajo la marca Sporelli.
El evento se realizó en las instalaciones del Hotel Araiza y comenzó con un emotivo cortometraje que repasó los 12 años de historia del club: desde su fundación en el Poblado Miguel Alemán hasta sus principales logros, como los campeonatos en divisiones inferiores y la final de la Liga de Expansión frente al Atlético Morelia en 2022.
Ignacio Berrueta, director de Sporelli, destacó la nueva alianza con Cimarrones, que tendrá una duración de tres años:
"La palabra que nos conecta como organizaciones es resiliencia. Tanto Cimarrones como Sporelli venimos de entornos humildes y queremos apoyar para que se cumplan los objetivos del club. Estamos muy agradecidos y orgullosos de vestir a Cimarrones. Veo la pasión en los aficionados y jugadores, y con esa misma responsabilidad asumimos esta alianza", señaló.
El uniforme de local conservará el característico tono azul con detalles rojos en los costados, mientras que el de visitante será blanco con finas rayas verticales en azul y rojo.
Cimarrones será vestido por la marca Sporelli. (Foto: Especial/Cortesía)
Por su parte, Valentín Arredondo, director técnico del club, resaltó el crecimiento de la franquicia y la inclusión de la leyenda “ADN Cimarrón” en la nueva indumentaria:
"Me llamó mucho la atención la frase 'ADN Cimarrón'. Siempre buscamos mantener nuestra identidad: una metodología, un sistema de juego claro y un comportamiento en la cancha que nos distinga de los demás. Estamos en un proceso constante de fortalecer esa identidad", comentó.
Cimarrones de Sonora debutará en casa el próximo lunes 1 de septiembre, cuando reciba a los Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas en el estadio Héroe de Nacozari, a las 19:00 horas.