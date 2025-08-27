La noche de este miércoles se presentó el nuevo uniforme de Cimarrones de Sonora bajo la marca Sporelli para la temporada 2025-2026.

Cimarrones de Sonora presentó su nueva indumentaria para la temporada 2025 de sus divisiones de Liga Premier y TDP, ahora bajo la marca Sporelli.

El evento se realizó en las instalaciones del Hotel Araiza y comenzó con un emotivo cortometraje que repasó los 12 años de historia del club: desde su fundación en el Poblado Miguel Alemán hasta sus principales logros, como los campeonatos en divisiones inferiores y la final de la Liga de Expansión frente al Atlético Morelia en 2022.

Te puede interesar Acaba el sueño de Cimarrones de Sonora; Atlético Morelia es campeón de la Liga Expansión MX

Ignacio Berrueta, director de Sporelli, destacó la nueva alianza con Cimarrones, que tendrá una duración de tres años:

"La palabra que nos conecta como organizaciones es resiliencia. Tanto Cimarrones como Sporelli venimos de entornos humildes y queremos apoyar para que se cumplan los objetivos del club. Estamos muy agradecidos y orgullosos de vestir a Cimarrones. Veo la pasión en los aficionados y jugadores, y con esa misma responsabilidad asumimos esta alianza" , señaló.

El uniforme de local conservará el característico tono azul con detalles rojos en los costados, mientras que el de visitante será blanco con finas rayas verticales en azul y rojo.

Cimarrones será vestido por la marca Sporelli. (Foto: Especial/Cortesía)

Por su parte, Valentín Arredondo, director técnico del club, resaltó el crecimiento de la franquicia y la inclusión de la leyenda “ADN Cimarrón” en la nueva indumentaria:

"Me llamó mucho la atención la frase 'ADN Cimarrón'. Siempre buscamos mantener nuestra identidad: una metodología, un sistema de juego claro y un comportamiento en la cancha que nos distinga de los demás. Estamos en un proceso constante de fortalecer esa identidad" , comentó.

Cimarrones de Sonora debutará en casa el próximo lunes 1 de septiembre, cuando reciba a los Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas en el estadio Héroe de Nacozari, a las 19:00 horas.