El debut en casa del equipo dirigido por Valentín Arredondo será el próximo 1 de septiembre en el estadio Héroe de Nacozari ante la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Con un gol de último minuto de Néstor Pérez, Cimarrones de Sonora arrancó con triunfo en la Liga Premier al derrotar 1-0 a Ensenada Fútbol Club, en encuentro disputado en Baja California.

La primera mitad tuvo pocas oportunidades en los arcos, en parte por las condiciones climáticas, ya que la lluvia arreció en los primeros 20 minutos y, aunque disminuyó momentáneamente, el terreno sintético resintió los estragos.

Al minuto 20, Manuel Iván Carrillo, del cuadro local, probó desde media distancia, pero su disparo fue bloqueado por la zaga defensiva, lo que derivó en tiro de esquina.

Minutos más tarde, Emmir Pérez, de Cimarrones, encontró un espacio en el área y conectó de cabeza, aunque su remate salió sin fuerza a las manos del arquero.

Al 36, una pelota parada de la visita generó otra aproximación frente al arco de Ensenada, con un cabezazo de Melchor López que el portero controló tras un bote complicado.

Para la segunda mitad, Cimarrones tomó la posesión del balón y poco a poco inclinó la cancha. Bryant Navarro avisó con la primera llegada en los primeros diez minutos, con un remate de palomita que volvió a contener José Rodríguez.

El conjunto sonorense intentó también con un par de disparos de media distancia, que se marcharon desviados.

El partido se tornó ríspido y ambos equipos acumularon tarjetas. Cuando parecía que terminaría sin goles, apareció la jugada que marcó el rumbo del encuentro: Raúl Beltrán cobró una pelota a primer palo y Néstor Pérez la remató de cabeza con una peinada que venció la estirada del portero para darle la victoria a Cimarrones.