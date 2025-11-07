El evento, considerado el más importante del ciclo nacional, reunió a más de 500 luchadores de 20 estados del país, en las instalaciones del Club Dorados de Oaxtepec, Morelos.

La lucha, uno de los deportes que mayor orgullo y resultados le ha dado a Sonora en los últimos años, volvió a demostrar su fortaleza en el escenario nacional. Del 30 de octubre al 2 de noviembre, la delegación sonorense tuvo una destacada actuación en el Gran Prix 'Todos Estrellas' 2025, torneo clave dentro del proceso rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2025, así como para la clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

El evento, considerado el más importante del ciclo nacional, reunió a más de 500 luchadores de 20 estados del país, en las instalaciones del Club Dorados de Oaxtepec, Morelos. Participaron competidores desde la categoría U7 hasta la Senior, todos en busca de asegurar un lugar dentro de las preselecciones nacionales.

En ese exigente escenario, Sonora destacó con una delegación integrada por 26 atletas, seis entrenadores y un delegado, que obtuvo un total de 25 medallas: 13 de oro, ocho de plata y cuatro de bronce, en las modalidades de Lucha Libre Femenil, Lucha Libre Varonil, Lucha de Playa y Lucha Grecorromana, reafirmándose como uno de los estados protagonistas del país en la disciplina.

Detrás de estos resultados existe un proceso de formación sostenido, encabezado por el entrenador cubano Norge José Pacheco Pavón, quien señaló que este torneo representó el cierre estratégico del año competitivo.

“Es el último evento del año y ya veníamos de una buena preparación, porque habíamos competido hace unos meses en la Olimpiada Nacional, donde se tuvo una buena actuación. Este torneo era el complemento; teníamos que cerrar el año a ese nivel” , explicó el entrenador.

“ Los resultados hablan por sí solos. Fue una participación muy meritoria, tanto por la cantidad de medallas como por el desempeño individual de los atletas, pensando en los eventos internacionales que vienen” , añadió.

Entre las actuaciones más destacadas, sobresalió la del sonorense Raúl Castillo Molina, quien recibió el reconocimiento como el luchador más destacado en el estilo Grecorromano, además de obtener la medalla de oro en lucha de playa dentro de la categoría U17, en la división de los 70 kg. Castillo es considerado actualmente uno de los talentos jóvenes con mayor proyección nacional.

Con esta participación, la delegación sonorense cerró su calendario competitivo del año, cumpliendo uno de los eventos clave dentro del proceso de conformación de selecciones nacionales. Los resultados obtenidos servirán como referencia para las próximas convocatorias y concentraciones rumbo a los compromisos internacionales próximos a presentarse.