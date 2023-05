Randy Arozarena quiere jugar en México con los Rays

Randy Arozarena compartió las enseñanzas que le dejó su celebrada actuación en el Clásico Mundial de Beisbol.

El pelotero Randy Arozarena ha vivido una historia trágica antes de llegar a México en 2016 en busca de un futuro mejor para él y su familia, pues tuvo que escapar de su Cuba natal, donde convivió con la muerte y superó numerosos obstáculos para llegar a tierras mexicanas. Desde entonces, México se ha convertido en su hogar adoptivo, tanto como pelotero como persona.

Su aprecio y cariño hacia este país lo llevaron a buscar el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para poder representar a la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol. En el torneo disputado a principios de este año en Estados Unidos, Arozarena deslumbró a todos los mexicanos con su destacada actuación, llevando a la selección al tercer lugar. Arozarena no solo dio lo mejor de sí en el torneo, sino que también aprovechó la oportunidad para desarrollarse como jugador.

" La verdad es que el Clásico me sirvió mucho para este gran comienzo de temporada. Me siento muy feliz por el trabajo realizado y por haber ayudado a mi equipo ", declaró Arozarena en una videoconferencia como jugador de los Tampa Bay Rays.

" Todo lo que trabajé en la temporada baja lo puse en práctica en el Clásico y lo he mantenido durante la temporada. He cambiado cosas que me estaban perjudicando ", agregó.

En las Grandes Ligas, Arozarena se ha convertido en una figura representativa de México, ya sea en el Tropicana Field o durante las giras de los Rays. No importa el estadio, siempre recibe el apoyo de los fanáticos mexicanos.

" Es increíble el apoyo que siento de todos los mexicanos. Siempre ondean la bandera mexicana y eso me llena de felicidad. Quiero sentir ese apoyo cuando regrese a México. Los mexicanos siempre están presentes, vivimos momentos muy especiales en el Clásico ", recuerda emocionado el jardinero de los Tampa Bay Rays.

Sueña con jugar en México

La reciente serie de la Ciudad de México entre los Giants y los Padres dejó un buen sabor de boca en las Grandes Ligas. Además, Arozarena ha firmado un contrato de cinco años, y varios equipos están interesados en jugar en suelo mexicano.

Randy Arozarena sueña con poder jugar en México representando a los Tampa Bay Rays, y poder convivir con los fanáticos que no pudieron presenciar en vivo los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial.