El tijuanense Alejandro Kirk fue clave en la remontada de los Azulejos con jonrón, cuatro producidas y el primer robo de base de su carrera.

El receptor mexicano Alejandro Kirk vivió un momento inolvidable este viernes en el Rogers Centre, donde brilló en la victoria de los Azulejos de Toronto 6-5 sobre los Rangers de Texas. El tijuanense conectó su octavo cuadrangular de la temporada, produjo cuatro carreras y, para sorpresa de todos, consiguió el primer robo de base en su carrera en Grandes Ligas.

Kirk, recientemente anunciado como invitado a la pretemporada de los Naranjeros de Hermosillo en la Liga Mexicana del Pacífico, mantiene un sólido rendimiento ofensivo. Con promedio de .296, se ubica como el segundo mejor catcher bateador de la MLB, solo detrás de Will Smith, de los Dodgers de Los Ángeles.

El mexicano se fue de 4-2 con jonrón, cuatro impulsadas, una anotada y el histórico robo de base que levantó al público de sus asientos. Entre los aplausos destacó el reconocimiento del veterano Max Scherzer, quien se puso de pie para ovacionar al tijuanense.

The FIRST Major League stolen base for Alejandro Kirk!



You simply CANNOT defend speed. pic.twitter.com/bXPVg47tvn — Toronto Blue Jays (@BlueJays) August 16, 2025

Los Rangers se habían adelantado 3-0 en la primera entrada con un cuadrangular de Kyle Higashioka, pero la reacción de Toronto llegó en la séptima gracias a Kirk, que desapareció la pelota por el jardín derecho-central para acercar a su equipo 3-2. La conexión viajó 382 pies con una velocidad de salida de 102.9 millas por hora.

En la octava, Texas amplió a 5-2 con un jonrón de Marcus Semien, pero la ofensiva de Toronto respondió. Con las bases llenas, un pasaporte a Daulton Varsho trajo carrera de "caballito" y Kirk volvió a ser protagonista: con un batazo entre segunda y tercera remolcó dos carreras que voltearon la pizarra 6-5.

La cereza del pastel llegó en la misma jugada, cuando sorprendió con un robo de base, el primero de su trayectoria en MLB. Como recuerdo, Kirk se quedó con la almohadilla al final del encuentro. En la entrevista posterior fue bañado con bebida energizante por Vladimir Guerrero Jr., cerrando una noche histórica para el mexicano.

?? BAG SECURED



Vladdy made sure to get second base after Kirk's FIRST @MLB steal! pic.twitter.com/2Y5cAuz0Be — Toronto Blue Jays (@BlueJays) August 16, 2025