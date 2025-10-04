Hermosillo se impuso 3-2 a Guasave en el segundo día de acción en la Mexican Baseball Fiesta, con destacadas actuaciones de Jorge Rodríguez y Darick Hall.

Los Naranjeros de Hermosillo continuaron con paso firme su pretemporada en la Mexican Baseball Fiesta, al imponerse 3-2 a los Algodoneros de Guasave en un emocionante duelo que se extendió a 10 entradas, durante el segundo día de actividades en el Kino Veterans Memorial Stadium de Tucson, Arizona.

El zurdo Jorge Rodríguez, quien busca consolidarse en la rotación del mánager Juan Gabriel Castro para su tercera campaña en la Liga Mexicana del Pacífico, tuvo una destacada actuación monticular al lanzar tres entradas con solo un imparable permitido, una base por bolas y cuatro ponches.

Por su parte, el estadounidense Darick Hall fue pieza clave en la ofensiva al remolcar las dos carreras que marcaron la diferencia para la novena naranja.

Hermosillo tomó ventaja desde el primer capítulo frente a los envíos de Vidal Sotelo, cuando, con dos outs, Hall conectó un imparable productor que puso el 1-0 en la pizarra.

La respuesta de Guasave llegó de inmediato: Isiah Gilliam abrió la segunda entrada con doble al jardín izquierdo, avanzó a tercera con rola de Jesse Castillo y anotó la del empate con rodado de Keven Lamas.

Sotelo trabajó tres episodios con tres hits, una carrera y un ponche antes de ceder su lugar a Iván Izaguirre, quien fue recibido con fuerza por el bate de Hall. En su primer lanzamiento, el cañonero estadounidense disparó cuadrangular por el jardín derecho para devolver la ventaja a Hermosillo, 2-1, en el cierre del cuarto inning.

Touki Toussaint relevó sin complicaciones en el cuarto rollo, pero en la quinta entrada Enrique Castillo permitió el empate tras un doblete productor que envió la carrera del 2-2 al plato.

El marcador se definió en la parte final, cuando Edson García conectó sencillo, se robó la intermedia y avanzó a tercera con imparable de Hall. Un elevado de sacrificio de Gabriel Gutiérrez impulsó la carrera de la diferencia, sellando el triunfo para los Naranjeros.

La escuadra hermosillense volverá al diamante este viernes para enfrentar a los Yaquis de Ciudad Obregón, en una nueva edición del Clásico Sonorense dentro de la pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico.

