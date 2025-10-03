La segunda edición del evento binacional se inauguró en el Kino Memorial Stadium con gran ambiente y dos juegos vibrantes.

La Mexican Baseball Fiesta arrancó con toda su energía en Tucson, Arizona, al iniciar su segunda edición en el Kino Memorial Stadium, escenario que se vistió de color, música en vivo y un ambiente festivo que reafirmó el carácter binacional del evento.

La jornada inaugural ofreció dos encuentros que encendieron el ánimo de los aficionados. En el primero, los Yaquis de Ciudad Obregón protagonizaron un cerrado duelo de pitcheo frente al Tucson Baseball Team, al que vencieron por la mínima diferencia de 1-0 en un choque que mantuvo a los fanáticos al filo de sus asientos.

Más tarde, el diamante recibió el choque entre los Naranjeros de Hermosillo y los Wildcats de la Universidad de Arizona, donde los universitarios vinieron de atrás para imponerse con autoridad 16-6, en un duelo pactado a nueve entradas, distinto al formato habitual de siete.

Refuerzos y figuras en acción

El encuentro entre Naranjeros y Wildcats también marcó el debut del colombiano y exligamayorista Harold Ramírez, anunciado el pasado 17 de septiembre e integrado a la pretemporada bajo el mando de Juan Gabriel Castro.

Otro que vio acción fue el estadounidense Willie Calhoun, quien regresó a Hermosillo tras un brillante verano con los Charros de Jalisco.

Los Wildcats inauguraron la pizarra en la primera entrada frente a Wilmer Ríos, gracias a un triple de Tyler Bickers, quien más tarde anotó con un wild pitch.

La reacción de los Naranjeros fue inmediata: en el cierre del inning armaron un rally de cuatro carreras contra Luc Fladda. Calhoun empujó la primera con sencillo que llevó a Harold Ramírez a home; un error defensivo permitió la anotación de Reivaj García, y un imparable de Edson García remolcó dos más para voltear el marcador 4-1.

En el segundo episodio, Hermosillo amplió la ventaja con dos rayitas adicionales para ponerse 6-1. Ríos cumplió con tres entradas de labor, permitiendo solo una carrera antes de ceder la loma a Ozzie Méndez, quien recibió un cuadrangular de Roman Meyers en la cuarta (6-2).

La ventaja naranja se mantuvo hasta la sexta, cuando el relevo zurdo de Luis Márquez permitió tres carreras que acercaron a los Wildcats 6-5.

Rally decisivo

El juego cambió de rumbo en la séptima entrada, cuando los Wildcats desataron un demoledor rally de nueve carreras ante los relevistas Raúl Barrón, Joel Ibarra y Saúl Arias, para darle la vuelta y colocar la pizarra 14-6.

La ofensiva universitaria todavía sumó dos más en la octava frente a Arias para sentenciar la victoria con un contundente 16-6, en un duelo que exhibió la profundidad de su ofensiva y castigó al bullpen de Hermosillo.