¿Qué opinan los hermosillenses del cambio de nombre del Estadio Sonora?

Ante el inminente renombramiento del Estadio Sonora a Estadio Fernando Valenzuela, los hermosillenses tuvieron opiniones divididas cuando se les pidió su opinión con respecto a esta decisión.

Los hermosillenses calificaron el cambio de nombre al Estadio Sonora como un merecido homenaje a Fernando "El Toro" Valenzuela, aunque también tildaron de "innecesario" el renombramiento de la casa de los Naranjeros de Hermosillo.

Luego de que el pasado martes el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer que ya existe un decreto para cambiar el nombre del Estadio Sonora por el del pitcher de Etchohuaquila.

Las opiniones no se hicieron esperar, desde los que ven esta decisión como un acierto, otros un inútil cambio de nombre, hasta los que lo catalogan de una imposición.

En un sondeo realizado por periódico EXPRESO, jóvenes como Diego Aguiar de 19 años, reconocieron la carrera de Fernando Valenzuela e incluso apoyaron esta decisión.

No es un cambio que necesite el estadio, pero a la gente de Hermosillo los motivará. Fernando Valenzuela se lo merece, es un ídolo de Sonora y la gente adoptará ese nombre Diego Aguiar, 19 años

Estudiante

Otro joven aficionado a los Naranjeros de Hermosillo como Aarón López (21 años) consideran que cambiarle el nombre a la casa de su equipo es un gran homenaje a una leyenda como “El Toro”, pero auguró que el público seguirá llamándolo Estadio Sonora.

Es un honor que el Estadio Sonora cambie de nombre al de un gran pelotero como lo fue Fernando Valenzuela, pero creo que la costumbre de llamarle Estadio Sonora se quedará, si se le cambia el nombre no creo que tenga un gran impacto Aarón López, 21 años

Estudiante

Hay quienes incluso proponen construir un nuevo estadio para reconocer a Fernando Valenzuela bautizándolo con su nombre, pues considera que el público seguirá llamando Sonora al estadio inaugurado en 2013.

Siento que la gente lo seguiría llamando Estadio Sonora, sobre todo en las generaciones pasadas, no le llamarían diferente a menos que alguien les recuerde que ya cambió de nombre, pero en su vida cotidiana no pienso que le vayan a decir diferente a su nombre actual Andrew Vázquez, 19 años

Estudiante

Otras opiniones



Para ciudadanos que acuden a diario a hacer sus actividades físicas y recreativas a los alrededores de la casa de Naranjeros de Hermosillo, esta propuesta de homenaje al exlanzador de Los Dodgers de Los Ángeles genera opiniones divididas, pues mientras algunos coinciden en que es un buen homenaje a “El Toro”, otros lo ven como algo innecesario.

“Fernando Valenzuela merece ser reconocido, es un honor haber tenido un deportista como Valenzuela, siempre dio el buen ejemplo a niños y jóvenes.

“El estadio está en Sonora, él es sonorense y por eso merece que se reconocido así, si no fuera un deportista de Sonora tal vez habría que ver”, respondió José Alfredo de 66 años.

Javier Buelna (47 años) opinó que esta propuesta no es necesaria, pues poniendo de ejemplo los cambios de nombre a vialidades, los cuales no son adoptados por la mayoría de los ciudadanos, este caso se replicaría en el Estadio Sonora.

“Hay que respetar el nombre con el que nace el estadio; Fernando Valenzuela es una gran figura, pero no por ello debemos hacerle un cambio al Estadio Sonora. Respeto mucho esas opiniones que dicen que como nace, debe quedarse.

“Fernando Valenzuela no necesita un estadio para ser reconocido, que respeten el Estadio Sonora”, sentenció.

Finalmente, voces como la de Conny Gutiérrez (53 años), muestran una reacción positiva a que se llame Estadio Fernando Valenzuela al campo de pelota de la capital, pero consideran inadecuado que la decisión sea tomada de forma unilateral y sin consultar al público.

“El gobernador debió someter a votación el cambio de nombre al estadio para saber si los hermosillenses estamos de acuerdo, porque como quien dice el estadio nos pertenece a nosotros no debe ser decisión de él.

“Por mi parte no me molestaría, Fernando Valenzuela es sonorense, es parte de nosotros, un orgullo y se lo merece, pero lo que si no me parece es que nos lo quieran imponer”, concluyó.