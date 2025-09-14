Los Diablos conquistaron su título número 18 en la LMB al vencer a Charros de Jalisco y se convirtieron en el primer bicampeón desde 2010.

Los Diablos Rojos del México conquistaron el campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) al derrotar 7-3 a Charros de Jalisco en el Juego 4 de la Serie del Rey, disputado este domingo en el Estadio Panamericano. Con este triunfo, la novena escarlata se consagró bicampeona y defendió su título, algo que no ocurría en el circuito desde 2010.

Los Diablos Rojos del México son Bicampeones de la LMB



Estos diablos si son relevantes pic.twitter.com/Wn5OMeXS87 — ?ficionado ?zul (@azul_afic21) September 15, 2025

El inicio del encuentro marcó el rumbo. Julián Ornelas produjo la primera carrera con un sencillo, mientras que José Marmolejos, nombrado Jugador Más Valioso de la serie, castigó con cuadrangular para ampliar la ventaja. En el segundo rollo, un toque de Rio Ruiz y un error del lanzador Eduardo Vera permitieron la anotación de José Pirela, seguido por un doble de Allen Córdoba que impulsó dos más para poner la pizarra 5-0.

El poder ofensivo de Marmolejos volvió a hacerse presente en la quinta entrada con otro jonrón, esta vez de dos carreras, que prácticamente sentenció la serie. Jalisco respondió en la octava con un sencillo productor de Willie Calhoun y un cuadrangular de Dwight Smith Jr., pero fue insuficiente ante el sólido relevo escarlata.

El pitcheo de los capitalinos también fue clave. El abridor Efraín Contreras y los relevistas Nick Vespi, Kevin Gowdy y Jimmy Yacabonis frenaron cualquier intento de reacción de los locales, antes de que Tomohiro Anraku cerrara el encuentro con la jugada que aseguró el título 18 en la historia de la organización.

La Marabunta Roja, dirigida por Lorenzo Bundy, revalidó así su reinado en la LMB tras imponerse por barrida a Charros. Con este logro, el México se convierte en el primer equipo en defender su corona desde los Saraperos de Saltillo en 2010, ampliando además su legado como la franquicia más exitosa del beisbol profesional en el país.

¡Diablos Rojos del México se proclaman bicampeones de la LMB! ?? ? pic.twitter.com/FMkAkEgEiW — Erick Aguirre (@erick_aguirreh) September 15, 2025