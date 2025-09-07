El 'Benji' buscará escribir otro capítulo en la historia de su palmarés. La Serie del Rey arrancará este 10 de septiembre, cuando los Charros enfrenten a los Diablos Rojos del México, que llegan tras imponerse en seis juegos a los Piratas de Campeche.

Un nuevo reto se presenta en la trayectoria del manager mexicano Benjamín Gil. El 'Benji' logró llevar a su equipo a la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y está a un paso de convertirse en el primer manejador en conquistar los campeonatos de verano e invierno en el mismo año y con la misma organización.

De lograrlo, Gil también se uniría a un selecto grupo de estrategas que han conseguido el doble cetro en ambos circuitos, pero con diferentes escuadras. Antes lo hicieron:

Benjamín 'Cananea' Reyes, en 1976, con Naranjeros de Hermosillo (LMP) y Diablos Rojos del México (LMB).

Francisco 'Paquín' Estrada, en dos ocasiones: 1983 con Tomateros de Culiacán (LMP) y Piratas de Campeche (LMB), y nuevamente en 2004 con ambas novenas.

Roberto 'Chapo' Vizcarra, campeón con Charros de Jalisco (LMP) y Leones de Yucatán (LMB).

Gil Aguilar ya levantó el título invernal con los Charros de Jalisco, al vencer en seis juegos a los Tomateros de Culiacán, coronándose en el estadio Panamericano de Zapopan, donde además fue reconocido como Manejador del Año.

Ahora, los Charros aseguraron su lugar en la gran final del beisbol de verano tras derrotar el pasado viernes a los Sultanes de Monterrey en extrainnings, con pizarra de 6-4, sellando la serie 4-1.

En el roster destaca el norteamericano Willie Calhoun, exjugador de Naranjeros de Hermosillo en la última campaña de LMP. En esta postemporada ha sido pieza clave, liderando al club con .377 de promedio, 26 hits, seis cuadrangulares y 17 carreras producidas.

También figura el lanzador derecho Eduardo Vera, recientemente adquirido por los Naranjeros. En playoffs presenta efectividad de 5.40 en 11.2 entradas, con récord de 1-1, tras permitir 10 imparables y ocho carreras.

De esta manera, Benjamín Gil buscará escribir otro capítulo en la historia de su palmarés. La Serie del Rey arrancará este 10 de septiembre, cuando los Charros enfrenten a los Diablos Rojos del México, que llegan tras imponerse en seis juegos a los Piratas de Campeche.