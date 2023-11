Este sábado inicia la Copa Mundial de Softbol sub-18 en Hermosillo

Jugadores de 12 países estarán disputando la Copa Mundial avalada por la WBSC en Hermosillo a partir de este sábado.

Será este sábado 11 de noviembre en punto de las 19:30 horas cuando se inaugure la XIV Copa Mundial de Softbol Masculino Sub-18 2023 en el Estadio Fernando M. Ortiz en Hermosillo y contará con la presencia de 12 países.

Los países participantes son México, Australia, Canadá, Colombia, Republic Checa, Singapur, Argentina, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Venezuela los cuales disputarán esta edición de la copa de softbol con límite de edad.

El titular de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson) Erubiel Durazo Montaño, comentó que los encuentros se llevarán a cabo en los estadios 'Mundialistas Hermosillenses' y 'Fernando M. Ortiz', del 11 al 19 de noviembre.

“El sábado tendremos la inauguración de este gran evento a las 7:30 pero vamos a tener toda la semana llena de softbol porque queremos que todos estén presentes y vean el gran nivel de softbol entre nuestros jóvenes” , aseguró.

En esta Copa Mundial contará con la presencia de 176 atletas de diversas nacionalidades, los cuales buscarán ganar el título de este torneo organizado por la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés).

Grupos del Mundial Sub-18 de Softbol en Hermosillo

Grupo A: No. 2 Australia, No. 4 Canadá, No. 6 Chequia, No. 10 México, No. 12 Singapur y No. 24 Colombia

Grupo B: N° 1 Argentina, N° 3 Japón, N° 5 EE.UU., N° 7 Nueva Zelanda y N° 8 Venezuela