El profesor David Valenzuela, perteneciente al sistema de Secundarias Técnicas, informó que los docentes se organizaron para proporcionar información a los ciudadanos.

En un intento por aclarar la desinformación que se maneja sobre la Ley del ISSTE, el Movimiento Sonorense de Trabajadores de la Educación (MSTE) se manifestó en Hermosillo y diferentes municipios del estado.

Algunos de los sectores en la capital sonorense fueron el Puente del Gallo, el Mercado Municipal, la salida a Nogales, Progreso y Quiroga, la Costa de Hermosillo, La Victoria y El Tazajal.

“Estamos distribuidos por toda la ciudad, incluso por todo el estado con una campaña de información a la sociedad para contrarrestar la desinformación del gobierno que está queriendo bajar a la sociedad en el sentido de que ya todo se arregló, de que los maestros ya tienen más vacaciones y de que a los maestros ya se les subió el salario” , comentó.

En ese sentido, destacó que los profesores demandan la abrogación a la Ley del ISSSTE del 2007, así como establecer un diálogo con la presidenta de la república y que inicien una ruta para recuperar los derechos perdidos.

Se planea una marcha el viernes

Por su parte, la maestra Fernanda Aragón, la supervisora de educación especial, indicó que la marcha multitudinaria que se plantea por los mismos trabajadores de la base será sincronizada en todo el estado.

“En las diferentes regiones del estado y en ese sentido lo que a mí me gustaría apuntar que como Movimiento Sonorense de Trabajadores de la Educación, somos un grupo plural, un grupo democrático de ideologías diversas, no tenemos línea marcada que no sea nuestra lucha por la abrogación de la Ley del ISSSTE” , señaló.

Al declarar que no están relacionados con las actividades por maestros del SNTE que están en el Sur de México, ya que el MSTE busca atención con autoridades de Sonora.

No debe hacer preocupación por el ciclo escolar

Mientras que la sociedad de padres de familia en su mayoría muestra apoyo a los docentes, David Valenzuela comenta que son mil 500 padres por escuela y que por lo menos cuatro han manifestado alguna situación.

“No menospreciamos la voz de ellos, compartimos incluso su preocupación, pero esto es un tiempo inédito, una gran oportunidad de recuperar, como lo hemos dicho, un sistema de pensiones para nosotros y para las futuras generaciones que son hijos de esos padres de familia” , aclaró.

La recta final del ciclo escolar

Sobre los estudiantes, el profesor Valenzuela y la maestra Aragón indicaron que hay trabajos en línea en la mayor parte de los planteles, cuadernillos de trabajo como fue en la pandemia y se analiza cuál será la estrategia para fortalecer los días que deben ser cierre de ciclo.