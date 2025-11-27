Familias, amigos y visitantes de distintos municipios, compartieron risas, historias y momentos que fortalecieron lazos.

Más de mil personas se dieron cita este fin de semana en el Festival de Muestra Gastronómica, un evento que reunió a reconocidos chefs internacionales. Desde las primeras horas, el ambiente se llenó de aromas irresistibles y de la emoción de los asistentes, quienes aguardaban probar todo aquello que pudiera asarse, más allá de la tradicional carne.

FOTOS: LIDIA FONSECA Y JESÚS BALLESTEROS / EXPRESO



