La mañana transcurrió entre detalles que hicieron brillar la convivencia, dejando a todos con un grato recuerdo para atesorar.

En un ambiente cálido y lleno de camaradería, los asistentes disfrutaron de una entrañable y alegre reunión matutina. Desde temprano, las sonrisas, el buen ánimo y las charlas espontáneas marcaron el ritmo del encuentro, que se convirtió en el escenario perfecto para compartir momentos especiales.

FOTOS: LIDIA FONSECA/EXPRESO