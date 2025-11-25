Viven entrañable y alegre reunión por la mañana en Onza Restaurante

María Bartolini

martes 25 nov. 2025 - 05:00 a. m.

La mañana transcurrió entre detalles que hicieron brillar la convivencia, dejando a todos con un grato recuerdo para atesorar.

En un ambiente cálido y lleno de camaradería, los asistentes disfrutaron de una entrañable y alegre reunión matutina. Desde temprano, las sonrisas, el buen ánimo y las charlas espontáneas marcaron el ritmo del encuentro, que se convirtió en el escenario perfecto para compartir momentos especiales.

FOTOS: LIDIA FONSECA/EXPRESO 

