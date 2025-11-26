En Mona Café conectan con diversión junto a los mejores
La camaradería y el buen ánimo hicieron que cada instante brillara, dejando claro que, cuando se está junto a los mejores, la diversión surge sola.
En un ambiente relajado y lleno de energía, los asistentes conectaron de inmediato con la diversión, acompañados por sus amigos más cercanos. Entre risas espontáneas, buena música y momentos compartidos, la reunión se transformó en el escenario perfecto para disfrutar de una convivencia auténtica.
FOTOS: LIDIA FONSECA / EXPRESO