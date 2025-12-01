La celebración estuvo llena de detalles significativos que reflejaron el amor y entusiasmo que rodean a la pareja rumbo a su gran día.

La novia tuvo una alegre despedida de soltera organizada por sus seres queridos, en la que el novio también sorprendió con una hermosa serenata. La pareja unirá sus vidas el próximo 28 de febrero de 2026 y agradeció a todos los asistentes por su presencia y muestras de cariño, llevándose un recuerdo inolvidable de esta ocasión especial.

FOTOS: LIDIA FONSECA / EXPRESO



