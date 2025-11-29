Una Noche de amigos y diversión en Mercado H69

María Bartolini

sábado 29 nov. 2025 - 05:00 a. m.

Una cena llena de conversaciones y buenos momentos reunió a los asistentes, quienes acordaron repetir la velada muy pronto.

Una cena llena de risas y buenos sabores, donde todos lograron desconectarse de sus rutinas y responsabilidades. Las conversaciones fluyeron con tanta naturalidad que todos deseaban que la noche no terminara. Con ese ánimo, hicieron el compromiso de reunirse nuevamente muy pronto, para repetir una velada igual de especial.

FOTOS: LIDIA FONSECA / EXPRESO


