En Casa Garmendia Café y Churrería se disfruta una noche de café

María Bartolini

sábado 29 nov. 2025 - 05:00 a. m.

La magia de la noche, el café y las buenas charlas hicieron que el encuentro se prolongara entre risas y calidez.

La noche cobró un encanto especial en el lugar tan acogedor, donde las luces tenues y el aroma a café recién preparado crearon el ambiente perfecto para una velada memorable. Entre tazas humeantes, postres artesanales y música suave, los asistentes disfrutaron de conversaciones que fluían sin prisa, como si el tiempo se detuviera.

FOTOS: LIDIA FONSECA / EXPRESO


