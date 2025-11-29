En Casa Garmendia Café y Churrería se disfruta una noche de café
La magia de la noche, el café y las buenas charlas hicieron que el encuentro se prolongara entre risas y calidez.
La noche cobró un encanto especial en el lugar tan acogedor, donde las luces tenues y el aroma a café recién preparado crearon el ambiente perfecto para una velada memorable. Entre tazas humeantes, postres artesanales y música suave, los asistentes disfrutaron de conversaciones que fluían sin prisa, como si el tiempo se detuviera.
FOTOS: LIDIA FONSECA / EXPRESO