Yuleidi Yazmín, joven madre con Síndrome de Guillain-Barré solicita apoyo

Víctima de una enfermedad conocida como el Síndrome de Guillain-Barré, la joven madre de familia, Yuleidi Yazmín Días Velázquez, se encuentra postrada en una cama sin poder moverse para poder sacar adelante a su pequeña hija de 5 años.

Días Velázquez señaló que el síndrome afectó los nervios, lo que le provocó debilidad y la imposibilidad de poder moverse.

" No cuento con ningún recurso, tengo mi cuerpo paralizado y no puedo trabajar. Hay días en los que mi hija y yo no comemos, es por eso que con toda la pena del mundo estoy solicitando el apoyo de la ciudadanía ", indicó.

Su mayor motivación es su hija

La joven navojoense resaltó que su mayor motivación y fuente de energía para poder superar la enfermedad es su única hija.

" Es muy complicado no poder estar al pendiente de mi hija y no poder ayudarla en cada comida, o servirle como una madre en esta situación es muy difícil ", lamentó.

Aunque la ciudadanía la ha ido apoyando poco a poco con pañales y comida a través de una amiga de ella, Yuleidi Yazmín requiere más apoyo para poder recibir las terapias que harán mejorar su sistema nervioso.