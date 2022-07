¿Volverá el programa de uniformes escolares gratuitos a Sonora?

HERMOSILLO, SON.- Para el ciclo escolar 2022-2023, el Gobierno del Estado analiza reactivar el programa de uniformes gratuitos, el cual requiere una inversión aproximada de 500 millones de pesos, informó Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal puntualizó que, en administraciones anteriores, este apoyo ha funcionado de forma dispareja, ya que los gobiernos han dedicado desde 30 hasta 180 millones de pesos para tal programa.

“Yo no quiero hacer una simulación, con 30 millones de pesos no alcanza para nada… Para decir que tienes un programa de uniformes, aunque en estricto rigor le toquen algunas prendas a algunos estudiantes, no quiero eso, yo aspiro a un programa de uniformes que tenga cobertura total”, aseveró.