Denuncia dueña de veterinaria cuarto robo en menos de seis meses

Karla Coronado Rincón, dueña de la veterinaria ubicada en la colonia Juárez, denunció la falta de atención de las autoridades, ya que esta situación se ha presentado en varias ocasiones sin que los responsables sean detenidos.

Por cuarta vez en el año y en menos de seis meses, amantes de lo ajeno entraron a robar en una conocida veterinaria ubicada en calles de la colonia Juárez, de Navojoa.

El más reciente hecho, el cual fue reportado por su propietaria, Karla Coronado Rincón, se suscitó la madrugada de este viernes en punto de las 2:55 horas y fue captado por una cámara de seguridad del comercio ubicado en bulevar No Reelección, entre avenidas Manuel Doblado y Nicolás Bravo.

"Un llamado de auxilio porfavor. No había querido decir nada por no afectar, por no ofender, por no hacer problemas con nadie, pero estoy tan cansada de esta situación" , declaró la afectada.

Coronado Rincón señaló que debido a la ineficiencia de las autoridades municipales, hace un llamado al gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, para que apoye a la 'Perla del Mayo' con más seguridad.

"Es la cuarta vez que nos roban en la veterinaria, las autoridades no hacen nada, Jorge Alberto Elias Retes (alcalde) Javier Alatorre Correa (Comisario General de Seguridad Pública" , resaltó.

La joven detalló que en el último robo Seguridad Pública le aseguraron que sabían quién era el tipo que realizaba este tipo de robos en el área comercial de Navojoa.

"Al parecer lo dejaron suelto de nuevo, siempre los policías dicen lo mismo: esta vez estaremos más atentos. Me han hasta cuestionado porque dejo dinero, porque no tengo alarma, como si una fuera culpable por no tener la suficiente seguridad en el negocio" , lamentó.

Entre lo que le hurtaron en esta ocasión se reportó la cantidad de 20 mil pesos, una computadora y un teléfono, además de hacer destrozos dentro del inmueble.

"Los que me conocen saben que he sido muy honesta con mi trabajo y hasta labor altruista he realizado sin problema todo el tiempo y no me parece Justo lo que está pasando una y otra vez" , recalcó.