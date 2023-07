Vecinos bloquean Calzada tras 4 días sin energía eléctrica en Guaymas

Al no tener solución en las reparaciones en el sistema eléctrico, vecinos de las calles 11, 12, 13 y 14 del sector centro de Guaymas, decidieron desesperados bloquear la circulación vial atravesando sobre la Calzada troncos de árboles secos, ramas, piedras grandes y bultos de cartones.

Por falta de energía eléctrica durante cuatro días, vecinos del sector centro se manifestaron en la Calzada Agustín García López para solicitar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reestablezca el servicio lo antes posible situación que ya no soportan más el calor extremo.

“Lo que pasa es que no hay luz, no tenemos luz desde el día jueves la gente y los niños no aguantamos la verdad no hemos dormido pasamos mucho calor en las noches más que nada tenemos desvelos, ya reportamos y nada las verdades no nos hacen caso y optamos por cerrar las calles más que nada, empezamos en la calzada y terminamos en la Serdán”, manifestó Abigaíl Ponce, vecina del sector.

Bloquearon desde las 11:00 horas

Desde las 11:00 horas aproximadamente, los desesperados vecinos cerraron la circulación a las unidades vehiculares como medida de presión, para que personal de CFE acudiera al llamado, agregaron que tenían a personas de la tercera edad y niños deshidratados; situación difícil que preocupa bastante al observar a sus familiares padeciendo calor por cuatro días seguidos, además de que los alimentos que estaban en el refrigerador ya no sirven.

"Mi papá es mayor, ya no aguanta el calor cuatro días sin luz, van y se asoman y se van los de la comisión, no dicen nada se van por eso andamos así ya es mucho pues, ya son tres cuatro días vanos a permanecer aquí hasta que vengan ellos y arreglen el poste de la luz”, comentó Mariza Ballesteros.

Durante las horas que permaneció el bloqueo en el lugar causo la molestia de algunos conductores, para exigir a manifestantes los dejaran pasar para continuar con sus actividades llegando hasta los gritos por ambas partes, algunos de ellos optaron por bajarse de sus unidades y quitar piedras, cartones y palmas secas, para poder circular.