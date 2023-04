Tranquiliza a productores de trigo reunión con Gobernador Durazo

El presidente de la Unión de Crédito Agrícola, Pecuario y de Servicios del Noroeste (Ucapesen), Juan Leyva Mendívil, comentó que quedaron conformes con el compromiso que hizo el mandatario estatal, por lo que se espera tener una respuesta favorable la próxima semana.

Aunque tenían programado manifestarse el próximo lunes en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), productores del sur de Sonora van a esperar una respuesta del Gobierno Federal, ya que confían que el gobernador Alfonso Durazo Montaño hará las gestiones necesarias.

“Queremos decirle a la gente del campo que estaban dispuestos a manifestarse, ahorita estamos en pláticas, entonces el día lunes siguen citados, pero será para darles la información oficial que traemos. Probablemente tengamos alguna noticia ese mismo día”, expresó.

Al igual que Sonora, dijo, los estados de Sinaloa y Baja California también se están viendo afectados por los bajos precios de los granos, por lo que esperan un apoyo emergente para que pueda venderse a 8 mil pesos la tonelada de trigo y 7 mil pesos la de maíz.

Esperan pronta solución

El presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora (Aoass), Álvaro Bours Cabrera, precisó que ya se sienten más tranquilos con la respuesta del gobernador, por lo que esperan una solución lo más pronto posible.

“El gobernador ya anda tocando puertas con las diferentes instancias para ver de dónde se obtendrán los recursos, no nos dijo de cuánto es el monto, pero esto ya se tiene que resolver para la próxima semana, no podemos esperar más tiempo, tenemos los compromisos encima”, mencionó.

Podrían detener trillas

El presidente de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), Abel Castro Grijalva, destacó que las trillas podrían ser detenidas en los próximos días, en caso de que no se tenga una respuesta favorable por parte del Gobierno Federal.