Una mujer de 68 años perdió la vida tras ser impactada por una roca que ingresó al vehículo en el que viajaba durante una lluvia en el Periférico Oriente de Nogales.

Una mujer adulta mayor perdió la vida la tarde del lunes en el Periférico Oriente de Nogales, luego de que una roca se desprendiera durante la lluvia y atravesara el vehículo en el que viajaba.

La víctima fue identificada como Margarita Muñoz Atondo, de 68 años. El hecho ocurrió alrededor de las 13:15 horas, según los reportes preliminares.

De acuerdo con la información oficial, la hija de la víctima llegó de forma desesperada a la estación de Bomberos de la colonia San Miguel para pedir ayuda.

Te puede interesar Tormentas y vientos fuertes este viernes en Sonora: Protección Civil

Paramédicos de Bomberos y Cruz Roja atendieron a la mujer, quien presentaba un traumatismo craneoencefálico severo. Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar, fue declarada sin vida en el lugar.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

La conductora del vehículo explicó que la roca entró por el cristal posterior e impactó directamente en la cabeza de su madre.

Te puede interesar Hospital CIMA reconoce a familias donantes de órganos

Las autoridades de vialidad exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por zonas de riesgo, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando la probabilidad de deslaves y caída de rocas aumenta considerablemente.