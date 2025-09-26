En el Día Internacional de Trasplante de Órganos, el Hospital CIMA Hermosillo entregó reconocimientos a familiares de donantes y reafirmó su compromiso con la vida. El evento incluyó la plantación de árboles en el “Andador de la Vida”.

El Hospital CIMA Hermosillo conmemoró el Día Internacional de Trasplante de Órganos con un evento dedicado a los familiares de personas que donaron órganos durante el último año. En la ceremonia, se entregaron reconocimientos como muestra de gratitud por la decisión que permitió salvar vidas.

El cirujano Ernesto Duarte Tagles subrayó el valor de este gesto solidario:

“Hospital CIMA Hermosillo está comprometido con la vida y apoya profundamente la donación de órganos. La decisión de donar salva vidas y nos inspira a seguir promoviendo esta práctica con respeto, gratitud y esperanza”.

Compromiso institucional

El director general de Hospital CIMA, Francisco Javier Gutiérrez Luken, recordó los avances alcanzados por el equipo médico en materia de trasplantes:

“El primer trasplante de hígado lo realizó el doctor Duarte Tagles. Hoy sumamos 55 trasplantes de riñón, 43 hepáticos y 99 más de distintos órganos. Todo esto ha sido posible gracias a la generosidad de las familias donantes”.

El “Andador de la Vida”

Como parte del evento se realizó la plantación de árboles en el “Andador de la Vida”, un espacio creado en 2024 donde cada árbol representa a un donante. Este acto simbólico busca recordar que el legado de quienes donar.