Sonora podría convertirse en sede de Uber para construcción de vehículos

Uber podría llegar a tener un centro de construcción de 50 mil vehículos eléctricos.

Tras su gira de trabajo en Davos, Suiza, específicamente en el Foro Económico Mundial, el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, anunció el interés de varias empresas de reconocimiento internacional que podrían invertir en Sonora.

Una de ellas es Uber la cuál podría llegar a un trato con el Gobierno del Estado de Sonora para la construcción de un hub de 50 mil vehículos eléctricos para que se desplacen en todo el país y América Latina.

El mandatario estatal precisó que para que este trato entre Uber y el Estado sea posible se requiere de materiales críticos elementales para la electromovilidad, de los cuales afortunadamente Sonora cuenta con ellos.

“Necesitan 50 mil vehículos eléctricos ¿Por qué no construirlos en Sonora? Esa es mi propuesta, si aquí tenemos incentivos fiscales para toda la cadena de electromovilidad, tenemos materiales críticos, el cobre no está calificado en estos momentos como material crítico pero no tengo duda de que lo va hacer, no es crítico porque hay una cantidad mucho mayor y más importante que la del litio (...) Nosotros decimos: ¿Por qué no instalamos una fábrica de vehículos eléctricos que sea proveedora de Uber?”, comentó el gobernador.

Asimismo Durazo Montaño dio a conocer que además de la reunión con los directivos de Uber, se tuvieron reuniones de trabajo con el CEO de DP WORLD líder de transporte marítimo a nivel mundial y con directivos de Sempra, Tristar, QIA, Menzies, Investcorp, DHL y Harvard.