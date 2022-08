Nunca esperé que me estuvieran buscando: Alexis se reencuentra con su madre

Con emoción, lágrimas y sentimientos encontrados, Alexis, el joven indigente que era buscado en Zapopan, se reencontró con su mamá Elizabeth Meza en Ciudad Obregón.

El joven Alexis que era buscado en Zapopan, Jalisco, no pudo ocultar sus sentimientos cuando se reencontró con su mamá Elizabeth Meza en Ciudad Obregón.

Luis Alexis Galindo Meza, de 24 años, era buscado por la cajemense Verónica Barraza, quien al ver su fotografía en redes sociales pensó que era su hijo Uriel Alexis, quien desapareció en diciembre del año 2019.

Verónica, con el apoyo de un colectivo de madres rastreadoras, ciudadanos y autoridades de Zapopan, realizó una búsqueda masiva en Jalisco con la ilusión de encontrar al que pensaba que era su hijo de sangre.

Pero la esperanza de Verónica Barraza se desmoronó el pasado viernes cuando Alexis fue localizado por policías municipales afuera de una farmacia en la ciudad de Zapopan.

El hallazgo del joven fue aún más sorprendente al percatarse las autoridades que no era hijo de Verónica, sino de Elizabeth Meza, una mujer que habita en la ciudad de Nogales.

El colectivo de rastreadoras se contactó con la madre biológica y gestionaron el viaje para que se trasladara a Cajeme y ahí pudiera reencontrarse con su hijo.

ABRAZO MATERNO

Alexis fue enviado de Zapopan en autobús a Ciudad Obregón, donde fue recibido por su madre Elizabeth, Verónica Barraza y las integrantes del colectivo de búsqueda.

A su llegada, Verónica, con lágrimas en los ojos lo abrazó recordando toda la incertidumbre que tuvo que vivir en los últimos días al pensar que ese joven tan buscado pudo haber sido su hijo.

Luis Alexis dijo que hace un año salió de Nogales con la ilusión de conseguir trabajo en Guadalajara, sin embargo, desde hace ocho meses la suerte le cambió y perdió toda su documentación, por lo que tuvo que vivir en las calles de Zapopan.

Para no preocupar a su mamá, él se comunicaba de vez en cuando con ella y le decía que se encontraba trabajando, pero en realidad estaba viviendo uno de los peores momentos de su vida.

Hace dos meses perdió comunicación con su madre, por lo que Elizabeth vivía con el miedo y la preocupación de que algo le hubiera pasado.

“Yo nunca esperé que me estuvieran buscando, yo me fui a Guadalajara pensando que iba a hacer una mejor vida, pero lamentablemente me fue mal, la gente me trató mal. Yo no me pude regresar porque perdí todo, me siento muy feliz porque ya estaré con mi mamá otra vez” , dijo Luis Alexis.

Elizabeth agradeció la acción de Verónica y el colectivo de búsqueda, pues de no haber sido por ellas no se hubiera reencontrado con su hijo.

Verónica dijo que, a pesar de su tristeza por no haber encontrado a Uriel Alexis, está contenta de haberle regresado la alegría a otra madre que estaba en la misma situación.

“Siento felicidad porque si no fue mi hijo, fue el de ella, me siento orgullosa de mí misma y a seguir adelante a buscar a mi hijo hasta que lo encuentre” , destacó.

Con el grito de “misión cumplida” y una fotografía de todos juntos, fue como terminó esta historia que, pese a que el final dio un giro inesperado, se logró con el objetivo de reencontrar a una familia.

Luis Alexis y su madre viajaron ayer a la ciudad de Nogales para retomar su vida juntos.