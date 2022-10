Detenidos en bloqueo de Vícam aseguran ser inocentes

La hija de uno de los detenidos compartió la situación en la que estos se encuentran en el Cefereso.

Los seis integrantes de Loma de Guamúchil que fueron detenidos el pasado 5 de octubre en el operativo del bloqueo de Vícam se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Hermosillo, pues aún no se logra comprobar su inocencia, señaló Azucena Buitimea, hija de una de las personas que están bajo investigación.

En entrevista para EXPRESO, la joven narró que su padre, Carlos Armando Valenzuela Buitimea, se encuentra detenido junto con otros cinco miembros de la etnia, quienes están desesperados porque aseguran ser inocentes y ajenos a los actos del bloqueo carretero.

“El pasado sábado entré a ver a mi papá y me dice que es una injusticia, él se pregunta por qué los detuvieron si no deben nada, se preguntan de qué se les acusa si no hicieron nada. Ellos iban pasando por la Carretera Internacional y en el primer retén salieron, los revisaron, pero en el tramo de Cárdenas los bajaron del carro y se los llevaron esposados”, expresó.

La joven detalló que los detenidos cuentan con dos defensores públicos que están apoyando en el proceso, pues no tienen los recursos suficientes para hacer la contratación de un abogado.

“Todavía no se dicta la sentencia, están viendo qué va a proseguir, yo he estado hablando con el abogado y me dice que tenemos que esperar porque se va a llevar a cabo un juicio”, indicó.

Además de su padre, también señalan de inocentes a César Gabriel Buitimea Duarte, Ignacio Buitimea Duarte, Ignacio Buitimea Magdaleno, Carlos Armando Valenzuela Onamea y Gerardo Valdez Ruiz; todos de oficio albañil que se trasladaban al pueblo de Vícam para construir casas de la Secretaría de Desarrollo Social, como parte del Plan de Justicia Yaqui.

Familiares indican que se han acercado con autoridades estatales, pero estos señalan que la responsabilidad de la investigación es del gobierno federal a través de la Fiscalía General de la República (FGR).

Responde a las críticas

Ante las críticas en redes sociales contra la etnia Yaqui, Azucena Buitimea lamentó que las personas juzguen a sus familiares, pues ellos no eran parte de los bloqueos carreteros.

“Recuerden que ser miembro de la tribu yaqui no significa que todos participamos, nos dedicamos a lo mismo o estamos de acuerdo con las conductas de los demás. Somos residentes de la Loma de Guamúchil y no tenemos nada que ver con el bloqueo en Vicam, exijo respeto y un trato digno, alejados de la discriminación por ser miembros de la Tribu Yaqui”, manifestó.

En redes sociales, familiares han publicado fotografías de los detenidos haciendo sus labores de construcción, con el fin de comprobar que se dedicaban a ser albañiles y no a participar en los bloqueos de Vícam.

La detención de estas personas se llevó a cabo en un operativo, donde además otros 15 miembros de la etnia Yaqui fueron aprehendidos y se encuentran en investigación.