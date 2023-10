Avanzan programas de apoyo pesquero en Sonora

En entrevista Exclusiva para EXPRESO, el comisionado de Acuacultura y Pesca, Octavio Almada, habló sobre la entrega de embarcaciones a la etnia como parte del Plan de Justicia Yaqui.

Los programas de apoyo a la pesca contemplados en el Plan de Justicia Yaqui ya han dejado resultados y se percibe en un aumento del bienestar de esas poblaciones beneficiadas, asegura el Director General de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Octavio Almada Palafox.

En la entidad, como parte de las acciones del Plan de Justicia Yaqui, se han entregado en la segunda etapa 56 binomios, conformados por embarcaciones y sus respectivos motores; y en los próximos días se otorgarán otros 59, comenta.

"La primera etapa se cumplió el año pasado, con 85 embarcaciones y una Unidad Básica de Infraestructura que está en Las Guásimas, hubo también camiones equipados para el traslado de recursos pesqueros todo con una inversión de 30 millones de pesos”, explica el funcionario federal.

En entrevista exclusiva para EXPRESO, Octavio Almada habla sobre lo que está pendiente por cumplir en el marco de este programa social, pero también aborda el tema de los damnificados del huracán Otis en el estado de Guerrero y el apoyo que Conapesca deberá brindar al sector pesquero.

PREGUNTA: ¿Cómo marcha el rubro de apoyo a la pesca dentro del Plan de Justicia Yaqui?

RESPUESTA: El Plan nace del presidente, Andrés Manuel López Obrador hace más de dos años y donde entran varios ejes productivos para la comunidad Yaqui. A nosotros nos corresponde el tema de la pesca.

Te puede interesar Conapesca fortalece trabajo para protección de pesquería

La primera etapa se cumplió con la entrega el año pasado de 85 embarcaciones y una Unidad Básica de Infraestructura en la comunidad de Las Guásimas, al sur de Guaymas, a donde nos acompañó el gobernador Alfonso Durazo y Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Hubo también camiones equipados para transportar los recursos pesqueros. En la segunda etapa son casi 50 millones de pesos para otra Unidad Básica de Infraestructura y su equipamiento.

Ya cumplimos de manera parcial 56 unidades con motores, restan 59 para llegar a las 115. Hicimos un compromiso ayer (el miércoles) en Bahía de Lobos, San Ignacio Río Muerto, de que el resto de las embarcaciones estarán listas el 30 de noviembre para sumar, entre las dos etapas, de 200 embarcaciones y motor, que cumple el presidente a través de Conapesca.

P: En lo referente a pesca, ¿cómo estaban anteriormente las poblaciones yaquis?

R: Había un resentimiento de la tribu Yaqui hacia el Gobierno, de que no se les hacía justicia. La pesca no era importante en la comunidad Yaqui, aunque son muy organizados. Hay un cambio ahora de parte del Gobierno y de los funcionarios. En esta ocasión, el Comisionado Nacional de Pesca anda en las pangas con ellos; me comentan que antes ni lo conocían.

La atención es muy importante en cualquier aspecto de gobierno, pero en las zonas marginadas o en las comunidades indígenas hay un deterioro que lastima los sentimientos de la gente, tanta distancia de los gobiernos a los pueblos originarios. El presidente López Obrador lo tiene claro, hay que hacerles justicia, entregándoles algo de lo que se les dejó de atender.

Nosotros somos un eslabón nada más de la instrucción del presidente. Los protagonistas son ellos, los indígenas yaquis y la gente. Nosotros somos soldados de la instrucción del presidente, supervisando cómo va el programa.

P: ¿Cuántas familias se han beneficiado?

R: Fácilmente más de 200 familias. En la cooperativa son 500 socios, que son muy organizados y tienen muy claro la parte que el gobierno debe de hacer y la parte que a ellos les corresponde para seguir. Si hay que pagar en el Infonavit ellos van y solventan todo, se ayudan y saben que tienen que seguir trabajando.

A veces que yo les caigo de sorpresa y están chambeando, le sacan buen provecho a la ayuda del gobierno y eso nos da gusto porque es el patrimonio de ellos.

P: ¿Cómo funciona la Unidad Básica de Infraestructura (UBI)?

R: Es la parte del proceso primario del producto. Ahí lo limpian, lo congelan, lo guardan. También se les otorgaron camiones equipados para el traslado de lo que capturen.

Es una unidad pensada en que le den valor agregado a los productos. Tienen equipo, certificado por Cofepris, que se utiliza para conservar el producto.

Además se les capacita, con el apoyo del Gobierno del Estado. Todo se ha venido planeado y ejecutando en base a lo que solicita la etnia. No nada más es la lancha y el motor. Les decía que hay que desarrollar más UBIs en el estado, para que tengan cadenas de valor, porque lo pueden vender en Ciudad Obregón, o en Hermosillo, o lo pueden exportar.

Pueden ir los compradores a Bahía de Lobos y que conozcan lo que están haciendo. Nos da mucho gusto que esto esté avanzando, que la gente esté mejor, porque nosotros estamos de paso aquí en el servicio público, yo lo hago por convicción de ayudar a la gente y ser parte de ese eslabón. Es una enorme satisfacción cumplir a la gente que te pidió ayuda.

P: ¿Crees que ya ha cambiado esta actividad del Pueblo Yaqui?

R: Sí, claro. Estoy convencido porque ando ahí. Si solo yo estuviera en la oficina no estuviera tan convencido. La parte de andar en territorio te da aprendizaje excepcional para conocer a la gente y saber cómo están ahora y cómo estaban antes. Hay un cambio y la gente está muy agradecida con el presidente y con el gobernador, Alfonso Durazo.

P: ¿Cuál es el balance de Bienpesca?

R: Muy bueno, este año en Sonora se dio el apoyo a más de 12 mil beneficiarios. Un poco más de 90 millones de pesos que le llega a Sonora, con eso se ayuda mucho la gente.

Conapesca tiene un presupuesto anual aproximado de mil 400 millones de pesos. En la anterior administración era similar, pero de esos mil 400 millones de pesos les llegaba apoyo a 12 mil beneficiarios.

Ahora son 38 mil beneficiarios que reciben un apoyo económico en los meses de veda. Antes este tipo de apoyos se quedaba en pocas manos.

Solamente en una gira que hice a inicios de este año, de Mazatlán hasta Chiapas, por diversas comunidades pesqueras incorporamos más de 2 mil 300 beneficiarios. Si no hago esas giras por el país esa gente no entra a los programas. Si uno quiere apoyar al pescador o a la gente marginada tienes que andar con ellos.





P: ¿Cómo apoyará Conapesca a los pescadores de Guerrero que ha quedado devastado por el huracán Otis?

R: Seguramente en estos días ahí estaremos. He querido hablar con los pescadores de la Costa Grande de Guerrero desde ayer, pero no he podido tener comunicación, estoy intentando, pero son sucesos naturales que duelen.

En estos momentos en vez de estar haciendo señalamientos debemos sumar. No son momentos de “politiquería”, es más importante ver cómo ayudamos a la gente. Ya hablé con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para ponernos a sus órdenes. Duele ver lo que pasó y todavía falta ver lo que ocurrió en en otras zonas de ese estado.

P: ¿ Recientemente el dirigente estatal de Morena, Heriberto Aguilar, incluyó a Octavio Almada en la lista de perfiles para el Senado?

R: Qué bueno que me incluyó. Pero lo digo sin rollos, no me mando solo, el nombramiento de titular de Conapesca me lo dio el presidente de la República. Vienen los tiempos ya en los próximos días para el Senado, Diputaciones. Voy a esperar, si el presidente considera que yo debo participar, lo voy a anunciar y si no, sigo donde estoy. Nunca me vine a Sonora a promoverme de nada. No me distraje en venir a Sonora a creer que a lo mejor yo pudiera participar, que claro que lo puedo hacer, sí puedo participar, pero ocupo que el presidente de la República me diga.

Lo que llegue a pasar lo haré público. No me distrae (una eventual designación) y aquí están los hechos, sé que han hecho encuestas y a lo mejor ando bien en las encuestas, pero no me mueve a mí eso. Primero es el compromiso político con el presidente de la República.

Mientras no haya una señal, no me separo del cargo, pues tampoco me mueve la lombricita de venirme a Sonora, aparte hay muy buen gobernador, que ha hecho un extraordinario trabajo. Tengo los pies en la tierra, hay que seguir trabajando, en unos días más se va definir eso. Tengo claro que no le debo fallar al pesidente de la República en mi responsabilidad nacional.