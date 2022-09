Bloqueo de video viral, sin autorización de la etnia Yaqui

En días pasados se viralizó un video donde un tráiler de carga intenta atropellar a integrantes de la etnia Yaqui sobre la carretera internacional 15, bloqueo que según autoridades yaquis, no está autorizado.

Luego de que circulara en redes sociales el video donde un conductor lanzó su tráiler hacia integrantes de la etnia Yaqui, se confirmó que estos hechos sucedieron el pasado martes en la entrada de la comunidad de Vícam.

El secretario de la autoridad tradicional de Tórim, Patricio Varela Martínez, informó que tras viralizarse este video se hicieron las investigaciones correspondientes y detectaron que se trata de un grupo que realiza bloqueos sin la autorización de autoridades de la etnia.

“Son bloqueos clandestinos que no están autorizados por nadie, sí es gente de la tribu, pero no están autorizados, nosotros batallamos mucho con esa gente para que no estén ahí, son personas que no quieren trabajar y que quieren estar molestando a los usuarios de la carretera”, expresó.

Agregó que en diversas ocasiones han intentado retirarlos, pero al ser personas agresivas y conflictivas no han podido hacer algo para evitar que molesten a quienes pasan por la Carretera Internacional 15.

“Esos que están ahí en Vícam son puros vagos que no han entendido, de alguna o de otra forma vamos a lograr que entiendan para que no se estén poniendo ahí”, precisó.

Varela Martínez comentó que el gobierno estatal ya tiene conocimiento de estas personas, es por ello que se están realizando acciones que ayuden a evitar los actos violentos en la rúa federal.

“Nosotros estamos en contra de los bloqueos, en coordinación con el estado se acordó que los que estaban en Loma de Guamúchil se retiraran, el gobierno tiene pleno conocimiento y es el más interesado que no estén ahí, en coordinación con ellos estamos negociando hasta que lleguemos a un arreglo”, indicó.

En el clip de 17 segundos se puede apreciar que el chofer se salió del carril para intentar atropellar a los miembros de la etnia, quienes respondieron de manera agresiva y empezaron a golpear el vehículo de carga pesada.

En redes sociales circularon diversas versiones donde se decía que estos hechos habían sido en la comunidad de Pótam y Estación Oroz, pero también se informó que se habían registrado en otros estados del país, lo que causó confusión entre la población.