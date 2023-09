Condiciones climatológicas en Sonora impiden inyección de nubes

El titular de la Sader en Sonora explicó los motivos por los cuales el programa de inyección de nubes con yoduro de plata no ha traído lluvias a Sonora, pues de los 20 vuelos programados, solo ocho se han podido llevar a cabo.

Las condiciones climatológicas que se están registrando en el estado no han permitido que se pueda llevar el programa de inducción de lluvias como se tenía proyectado, señaló el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora.

Plutarco Sánchez Patiño destacó que, de los 20 vuelos que tenían programadas las autoridades estatales y federales para Sonora, solo se han podido realizar ocho porque las nubes no están en condiciones para que se haga este procedimiento.

“Este programa no es hacer llover, la inyección es que hay una condición de que va a caer agua, con esto lo que hacemos es que si va a llover media hora dure dos horas, si la nube es de 100 metros se haga de 200 metros, pero si no hay nubes con agua no hay nada que podamos hacer, sería gastar nuestro recurso al no tener resultados” , explicó.

Agregó que la falta de lluvias se debe al cambio climático, el cual ha retrasando la temporada de precipitaciones, por lo que esperan que en los próximos meses se tenga un resultado positivo para que el agua llegue hasta las presas de Sonora.

“Se han retrasado los ciclos casi un mes, los tiempos de huracanes y de lluvias que es cuando aprovechamos este tipo de programas lo hacemos a finales de agosto o inicios de septiembre que es cuando pegan, ahorita se están proyectado para octubre, que es cuando normalmente ya estamos sin lluvias” , comentó.

Por esta situación, dijo, en los próximos días se va a realizar una reunión con el sector agrícola para analizar de qué manera se llevará a cabo el próximo ciclo y el programa de reconversión de cultivos que se deberá aplicar por la falta de agua.