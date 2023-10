Trabajadores del Poder Judicial en Cajeme se unen al paro nacional

La manifestación se sostendrá hasta el próximo 24 de octubre, siguiendo el acuerdo que se hizo a nivel nacional.

Más de 100 trabajadores del Poder Judicial de la Federación del Séptimo y Octavo Distrito de Ciudad Obregón se están sumando al paro nacional para exigir sus derechos labores por las afectaciones que podrían tener con la eliminación de los 13 fideicomisos.

Jesús Alfonso Briones Peña, quien se desempeña como Oficial Administrativo y pertenece a la sección 46 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, mencionó que se encuentran haciendo paro laboral desde el pasado jueves hasta el próximo 24 de octubre, ya que es un acuerdo que se hizo a nivel nacional.

“ En estos fideicomisos, algunos de ellos están inmiscuidos derechos que nosotros tenemos prestaciones que hemos ganado con el tiempo y con mucho esfuerzo, la desaparición abrupta de un día para otro es algo que nos tiene muy preocupados y que no hemos sido escuchados, tan es así que la Cámara de Diputados votó a favor para que desaparezcan ”, precisó.

Mantienen atenciones de urgencia

Resaltó que a pesar del paro laboral, se cuenta con guardias para que atiendan servicios que se requieren con urgencia, es decir, aquellos que están relacionados con la salud, personas desaparecidas, atención a menores de edad o sobre alguna detención.

“ Comentarle a la sociedad que todas aquellas cuestiones urgentes sí se están resolviendo, se les hace el trámite correspondiente, pero no los trámites normales, todo aquello que no sea urgente estamos en paro laboral y no se les dará trámite de momento ”, indicó.

Resaltó que esta manifestación no se trata de defender algún tipo de privilegios como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues solamente están exigiendo sus derechos laborales que tiene cada uno de los trabajadores, la mayoría de ellos profesionistas.

“ Estamos sumamente preocupados por las actitudes del Poder Ejecutivo Federal en relación a la denostación, a la crítica sin sentido, sin fundamentos, sobre el trabajo que realizamos. Nosotros le decimos a la gente que no se dejen engañar, este movimiento es de la clase trabajadora ”, señaló.

Además del paro laboral hasta el 24 de octubre, este domingo los manifestantes se van a reunir en la Plaza Álvaro Obregón a las 10 de la mañana, con el fin de hacer una protesta pacífica para sumarse a las acciones a nivel nacional.