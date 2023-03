Canaco duda sobre calidad de trabajos en calles de Ciudad Obregón

La presidenta de Canaco en Ciudad Obregón ha notado que el grosor de la carpeta asfáltica en las calles rehabilitadas se ve diferente.

Con la rehabilitación de vialidades que está implementando el Ayuntamiento de Cajeme, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) está dudando sobre la calidad de los trabajos en algunas calles, por lo que podría existir el riesgo de que en el futuro se presenten daños en la carpeta asfáltica.

La presidenta de Canaco en Ciudad Obregón, Ivonne Llamas Asencio, comentó que los comerciantes se han percatado que en algunas calles rehabilitadas el grosor de la carpeta se ve diferente, lo que podría ocasionar que después la circulación de los vehículos genere hundimientos o baches.

“ Nosotros nos merecemos el respeto a nuestro criterio y nuestro intelecto, nosotros nos damos cuenta, somos ciudadanos, no nos dedicamos a eso, pero sí pagamos impuestos, por lo mismo que pusieron una carpeta de un lado a otro lado se le nota la calidad de grosor que fue demeritando, le pedimos nosotros como Canaco que no nos fastidien nuestros automóviles, ya no nos alcanza el dinero a los comerciantes para seguir prestando servicios con este tipo de deterioro ”, expresó.

Esperan mejor calidad

Recordó que esta administración municipal tuvo la oportunidad de contar con los recursos necesarios para llevar a cabo este tipo de obras, es por ello que se deben realizar trabajos de buena calidad y que sean para un largo tiempo de duración.

“ Este gobierno recibió una ciudad muy maltratada, pero la entrada que tuvo no la debe coartar haciendo grosores de carpeta más delgados, no nos merecemos eso, son muchos años de estar esperando que se nos atienda como ciudadanos, que ese recarpeteo pase en una segunda etapa y lo dejen uniforme ”, detalló.

Aunque se tiene conocimiento que estos trabajos son realizados por empresas contratistas, dijo que es importante que el área de Desarrollo Urbano haga las revisiones necesarias para que las obras se estén llevando a cabo de manera correcta.

La empresaria señaló que también se está dando la situación donde las autoridades municipales eligen vialidades transitadas para rehabilitarlas, pero dejan un tramo sin atender, lo que ocasiona afectación directa para los conductores.