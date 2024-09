Reforma judicial permitirá que la justicia esté al alcance de todos: Heriberto Aguilar

En entrevista exclusiva para e Media, el senador Heriberto Aguilar habló sobre los cambios en la carta magna

La reforma al Poder Judicial ha desatado la conversación pública en México; actualmente se encuentra en análisis y su discusión en el Senado de la República sería el próximo martes, así que se estima que el jueves se lleve a cabo la votación. En este sentido, el senador por Sonora, Heriberto Aguilar Castillo, considera que los cambios en la carta magna permitirán a la ciudadanía tener juzgadores más sensibles con conocimiento de las necesidades del pueblo.

En entrevista exclusiva para e Media, Aguilar Castillo platicó sobre este tema y otros más que forman parte de su agenda legislativa, la cual tiene la finalidad de impulsar a Sonora en temas de economía, vivienda y conectividad.

Pregunta: ¿En qué estatus se encuentra la reforma y cómo llegan las y los representantes de los diversos estados de Sonora?

Respuesta: Con esta reforma estamos en un punto crucial porque, como bien sabes, ya pasó la discusión y votación en la Cámara de Diputados, ya está ahora en la Cámara de Senadores como Cámara revisora y vamos a iniciar la discusión en pleno el próximo martes, miércoles y jueves; se prevé probablemente el jueves ya se esté llevando a cabo la votación. Ahorita está en la revisión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitutivos y Puntos Legislativos. Decirte que esta parte sustancial de la reforma al Poder Judicial, como bien sabes, desde el 5 de febrero la presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y viene a renovar la vida pública, esa parte que había estado estancada.

Lo que representa la reforma al Poder Judicial es que llevemos a cabo un proceso para elegir a nuestros juzgadores, de tal manera que este proceso sea por voto directo de la ciudadanía. Esto nos va a permitir que tengamos juzgadores más sensibles, que tengan conocimiento de la situación y las necesidades del pueblo, que sean juzgadores alineados con la realidad económica, social, política y cultural del país. Además, estos juzgadores tienen que ver también con una nueva forma de impartir la justicia. Actualmente hay muchos vicios creados en la impartición de justicia y podríamos resumirlo en que la justicia no es pronta, no es expedita, no es pareja. La justicia es para el que tiene dinero; para el que no tiene, no hay justicia. Para ello, esta reforma nos permitirá tener un planteamiento distinto y que haya una justicia que esté al alcance de todos sin excepción.

Parte central, el eje principal de la reforma, o más bien de lo que genera más polémica, es la elección de los juzgadores. Les digo ahora que elegimos a los ministros, es una propuesta del Presidente de la República, una terna, y va al Senado. Tiene que cumplir una serie de requisitos: experiencia, profesionalidad, honradez, honestidad, y esa terna se presenta al Senado. Son los mismos requisitos que estamos pidiendo que se cumplan pero además que sea legítimo por un proceso democrático.

Pregunta: ¿Cómo se elige a los magistrados y jueces?

Respuesta: Los magistrados y jueces es una elección cerrada del Poder Judicial, de la carrera del Poder Judicial, y con una serie de requisitos que tienen que comprobar. Además, son exámenes de oposición. Lo que estamos proponiendo es que los jueces y magistrados cumplan con todos esos requisitos que actualmente se piden, que son los mismos, pero que sea abierto. No debe ser solo para el Poder Judicial, sino que a través de los comités de evaluación se determinará quiénes van a ser los jueces y magistrados que participarán para ser elegibles. Una vez que pase eso, llega la etapa en que el pueblo los elige. Es decir, tenemos que preocuparnos no por qué va a elegir el pueblo, sino quiénes son los elegibles.

Entonces esa es la parte sustancial. Además, la reforma tiene que ver también con un tribunal de disciplina que vigilará la actuación de los jueces para garantizar que su actuación sea apegada a las leyes y a la justicia, porque actualmente nadie los vigila. Hay un consejo de la Adjudicatura que depende de la Suprema Corte; ellos mismos se califican y evalúan, y dicen si las cosas están bien. Entonces, habrá un tribunal de disciplina que tendrá la facultad y la independencia para hacer su función y estar vigilando que los jueces, magistrados y ministros siempre actúen de acuerdo a la justicia y a las leyes.

Pregunta: En medio de todas estas manifestaciones y pronunciamientos en las calles, ¿qué mensaje envía como Senador de Sonora?

Respuesta: Con esta reforma hay mayor independencia y autonomía del Poder Judicial. Como decíamos al principio, si no, ¿cómo funciona actualmente? Es que el ministro lo pone el Presidente de la República y manda la terna al Senado, y el Senado decide de la terna quién va a ser el ministro. Ahí hay una decisión política al fin de cuentas. Aquí está renunciando la Presidenta de la República a que sea una imposición de ella o una definición de ella, de quién participará como Ministro, y cómo lo hacemos legítimo. Primero, el primer filtro es que cumpla con todo lo que la ley exige para ser ministro.

Segundo, lo único que estamos haciendo es que quienes participen sean de manera legítima con la decisión del pueblo. Los magistrados y jueces actualmente lo deciden internamente el Consejo de la Adjudicatura, que tiene que ver también con la dirección de la carrera del Poder Judicial, pero no sabemos cómo es en realidad, cuáles son los criterios que prevalecen. Porque actualmente, si tú revisas, el magistrado es porque fue hijo del magistrado, el juez es porque su papá fue juez, y tiene que ver mucho con influentismo y nepotismo. La herencia de plaza es como si fuera un derecho ser parte del Poder Judicial. En cambio, esta apertura y esta decisión hace más independiente y legítima la actuación del Poder Judicial.

Pregunta: ¿Qué se debe hacer desde el Senado para garantizar la continuidad del Plan Sonora y el desarrollo económico del estado?

Respuesta: En este proceso que vivimos en el país, Sonora va a vivir momentos estelares porque representa consolidar el Plan Sonora. Estos proyectos de trascendencia, que se han iniciado con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el doctor Alfonso Durazo como gobernador, tienen que ver con un Sonora que representa mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos sonorenses. Estos proyectos que se concatenan entre sí y hacen el Plan Sonora están trayendo prosperidad e inversión para Sonora: la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica, la ampliación y movilización del puerto de Guaymas para que Guaymas sea la ventana económica al mundo.

Además, la doctora Claudia Sheinbaum continuará con ese proyecto en el puerto de Guaymas, y con la ampliación y modernización de la carretera Guaymas-Chihuahua, que representa un polo para la industria pero también para el turismo, permitiendo a los chihuahuenses acceder a una de las mejores playas y vistas del mundo. La recuperación del tren pasajero para Sonora va a generar prosperidad y desarrollo para la gente. En Sonora tenemos la minería y el litio, el yacimiento más grande del mundo. Lo que representa que este proyecto del Plan Sonora se está fortaleciendo con la doctora Claudia Sheinbaum porque está en su plan de programa nacional. Es decir, no se interrumpe lo que inició el doctor Alfonso Durazo y el licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Además, habría que agregar aspectos sustanciales para Sonora, como el Plan Hídrico del Gobernador para garantizar por 30 años el abastecimiento de agua para el desarrollo de la sociedad. Esto tiene que ver también con una política nacional que la doctora Claudia Sheinbaum adoptará. La inversión en infraestructura hidráulica será una política de estado, y se invertirá en Sonora. Esto nos ayuda mucho que ya estén alineadas la política nacional y estatal en materia de abastecimiento de agua potable. Fundamentalmente, hay una coincidencia de la visión para el desarrollo de Sonora entre la doctora Claudia y el plan del doctor Alfonso Durazo. Esto es importantísimo. La misma atención que le prestó el licenciado Andrés Manuel López Obrador le prestará la doctora Claudia Sheinbaum, agregando otros elementos importantes, como uno de los polos de desarrollo industrial más importantes del país.

De los 10 polos que se van a hacer en el país, aquí en Sonora estará uno de desarrollo industrial. A esto habría que agregar el derecho a la vivienda digna y propia, porque en el millón de viviendas que se van a construir para los que cotizan al ISSSTE o al IMSS también en Sonora, representa un gran apoyo para la clase trabajadora. La vivienda dejará de ser negocio y se convertirá en un derecho constitucional, pero viviendas dignas, no las viviendas prisioneras. La vivienda actualmente tiene dimensiones muy pequeñas que no permiten una vida digna para una familia y además es de muy baja calidad. Antes, la vivienda estaba en la banca bursátil, era impagable y la gente terminaba abandonándola. Ahora habrá viviendas de calidad conectadas con el desarrollo del municipio y del entorno.

Pregunta: ¿Qué comisiones estará integrando el senador Heriberto Aguilar? Y en caso de que vaya a presidir una, ¿cuál sería y qué impulsaría desde ahí para mejorar las condiciones del estado?

Respuesta: Estoy en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, porque es una parte esencial de la política de desarrollo para el país en el proceso 24-30. Tiene que ver con las carreteras y algo muy principal, la red ferroviaria para el tren pasajero. También estoy en la Comisión de Vivienda, por todo lo que hablamos, porque tengo un interés especial en garantizar la vivienda para los sonorenses, y en la Comisión de Infraestructura Hidráulica, porque es muy fundamental en la inversión y las condiciones para que tengamos agua por 30 años, que no nos falte.

Además, estoy en una comisión que me llama mucho la atención porque tiene que ver con los pueblos de desarrollo industrial, la Comisión de Desarrollo Regional. Queremos hacer posible que con polos de desarrollo industrial en Nogales, en la parte norte, y en Hermosillo, en la parte sur, generemos empleos bien pagados y que los trabajadores tengan vivienda digna. De esta manera, vamos a impulsar el desarrollo económico, pero siempre acompañado del bienestar social.