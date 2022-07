Medidas de prevención a Covid-19 deben retomarse ante la quinta ola

Jesús Sánchez Colín, especialista en infectología y medicina interna, explicó que aunque ahora se confunde con una fiebre, al primer síntoma de Covid-19 se debe de aislar para frenar la cadena de contagios.

Ante la llegada de la quinta ola de Covid-19 y el aumento de contagios es importante que las personas no abandonen las medidas sanitarias como mantener la sana distancia y el uso del cubrebocas, señaló Jesús Sánchez Colín.

El especialista en infectología y medicina interna resaltó que si una persona se siente enferma con algún síntoma que pudiera ser Covid debe aislarse, además la población no debe abandonar la vacunación.

“No olvidar, no confiarse, esto no se ha acabado, no hay ninguna autoridad en el mundo que diga que esto ya se terminó o se vaya a terminar próximamente”, agregó el especialista.

Con el tiempo, dijo, la vacuna será permanente como otras la de la influenza.

“La historia nos ha dicho que las pandemias llegan para quedarse, se dan modificaciones en función del tiempo y ahorita tenemos una nueva ola, aunque es menos el número de pacientes que se han complicado y la mortalidad es más baja comparándola con otras oleadas anteriores”, señaló.

El doctor detalló que en esta quinta ola se observan cuadros más leves con síntomas como malestar general, dolor de garganta y en algunos casos de cabeza o cefalea que pudieran confundirse con una gripa.

“El paciente lo define como una alergia fuerte porque no les falta el aire solo con la prueba y el cuadro clínico obtenemos el diagnóstico definitivo, es importante que se retomen las medidas que se han abandonado a lo largo de este tiempo”, reiteró.

El infectólogo Jesús Sánchez Colín enfatizó que el aumento de contagios no solo golpea en el aspecto de la salud sino también en lo laboral y económico.